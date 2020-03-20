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因應疫情　微軟推限時半年Microsoft Teams Freemium免費版

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▲微軟（Microsoft）。（圖／路透社）

▲為了因應疫情，微軟推出Microsoft Teams限時六個月的Freemium免費版本。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

微軟今（20）日宣布Microsoft Teams 上市至今滿三週年，微軟指出，截至目前為止，全球每天使用Microsoft Teams 的人數更已突破4,400萬人，在過去7天之內更增長1,200萬使用人數。

而現在為了因應疫情，微軟進一步宣布，推出Microsoft Teams限時六個月的Freemium免費版本，享受無限量的聊天、視訊通話、文件共享功能且此版本並無使用人數上限，希望在這個時刻持續地幫助企業組織保障員工的安全與健康，同時，師生更可透過Office 365 A1教育版所支援的Microsoft Teams實現遠距教學。

請繼續往下閱讀...

微軟表示，目前台灣已有多家企業與公部門組織已採用Microsoft Teams作為遠距溝通工具，落實遠距辦公或是遠距教學，例如遠傳電信、光寶科技、緯創資通等企業採用。

教育性組織從公部門單位橫跨到各級院校，包括台南市教育局、淡江大學、逢甲大學、建國高級中學等；此外，前（18）日台灣微軟團隊還至立法院提供技術支援，順利協助完成院務會議的視訊會議演練，幫助立法院超前部署國會議事的順暢運作，配合中央防疫，同時也為面臨任何緊急事件做好萬全準備。

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