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六福客棧改建計劃鳴槍　莊豐如：改建酒店式商用辦公大樓

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六福旅遊集團董事長莊豐如今（20）日宣佈，六福客棧提前啟動改建計劃，擬改建為A級商辦大樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲六福旅遊集團董事長莊豐如宣佈，六福客棧提前啟動改建計劃，擬改建為A級商辦大樓。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

六福旅遊集團董事長莊豐如今（20）日宣佈，六福客棧提前啟動改建計劃，擬建A級商辦大樓，內部規劃則為酒店式商辦，預計明年第1季開始動工，將成為松江南京商圈亮眼的新指標，集團「資產活用」計畫正式鳴槍。

六福旅遊集團今天表示，將集團100%持有的土地，包含長春段土地、關西鎮土地等，同步於2020年提前啟動興建及開發計畫。莊豐如表示，六福客棧進行拆除後，基地面積約380坪，預計將投入15億元，興建地下5層、地上21層鋼骨結構建築物，總樓地板面積估達6,200坪以上，優先擬朝A級商辦大樓規劃。

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目前松江南京商圈的商辦大樓空租率不到5%，並且此區內可開發土地數量較少，周遭建物屋齡多為30至50年的中古辦公大樓，再加上看好台商回流加快將擴大高級商辦需求，未來幾年會出現供給短缺，租賃市場轉為房東市場，在面臨可出租的選擇有限之下，企業租戶也積極採用新租賃策略，如購置量身打造企業大樓，或承租提供更精緻服務的辦公室。

莊豐如說，六福客棧優先擬朝A級商辦大樓規劃，呼應六福旅遊集團追求多元發展的精神，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，也象徵張開手臂擁抱城市的意涵，而立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態的移動過程中翻閱到不同風景。

除了六福客棧改建之外，關西鎮土地達上百公頃，加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，計劃以全新的「六福生態度假村」品牌面世，並打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂。

展望後市，六福客棧改建於今年5月掛照，待主管機關審核通過後，預計明年第1季動工，未來還會持續觀察市場變化，無論出租或出售，皆有優勢及保留彈性，莊豐如表示，六福集團不會停下飯店事業發展腳步，旗下各旅館品牌仍持續拓點，發展區域不僅限於台灣，海外市場也在同步評估中。

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