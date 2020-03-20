紓困補貼怎申請　勞動部設置疫情懶人專區更便民

▲勞動部勞動利發展署設置補貼懶人專區。（圖／勞動部提供）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情對產業、就業市場及勞工權益造成的影響與衝擊，勞動部啟動各項措施，協助勞工與企業共度難關；由於紓困補助方案較多，勞動部勞動力發展署於官網建置「勞動部因應疫情協助專區」讓勞工更便利查詢。

勞動部勞動力發展署開設懶人專區中，羅列「減班休息勞工」、「失業勞工」、「企業」和「微型創業者」等4大類型常見QA。專區內用淺顯易懂的圖卡說明提供的協助措施、申請流程、申請條件與方式、Q&A等，內容包含「充電再出發訓練計畫」、「失業給付」、「擴大補助企業推動工作與生活平衡措施」等各項方案或措施，且將隨時滾動增加及調整。

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發展署表示，本次紓困振興措施相關計畫多已經準備就緒；另外界關心將於3月底實施的「安心就業計畫」及「擴大創業鳳凰貸款對象及提供還款緩衝之優惠措施」相關申請條件與方式也將在專區內提供相關資訊。

勞動部也將持續因應疫情變化制定新協助措施，並隨時滾動調整，提供適切的協助措施，陪伴勞工與企業度過這波衝擊，民眾可至「勞動部勞動力發展署」網站及所屬五分署、技檢中心等網站查詢相關資訊或撥打台灣就業通免付費客服專線0800-777-888洽詢。