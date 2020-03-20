台股漲幅居亞股之冠！收盤上漲552點　收復9200點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）日在三大利多政策以及美股收高的激勵下強勢表態，開高後一路向上攀升。終場收在9234點、上漲552點或6.37%，為亞股中表現最強，成交量2340.27億元。

指標股中，台積電（2330）收盤上漲8.87%、為270元；鴻海（2317）收在70.8元、上漲6.79%；股王大立光（3008）收漲停價3575元；聯發科（2454）也漲停收301元。

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國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理指出，在三大利多、美股止穩的激勵下，台股出現明顯反彈，並把昨天跌點全數補回。他認為，台股跌破10年線，吸引買盤在此進場承接、搶短，「指數畢竟已跌了3成，出現買盤回升的狀況也合理」。

對於國安基金是否在今日出現進場護盤的跡象，簡伯儀則認為，今天是一開始、應該還不會，但國安基金信心喊話的意圖明顯，會是對於盤面上信心加持。

簡伯儀指出，台股跌深到10年線附近，投資人可以趁此加碼。目前台股短線急漲，投資人可以進場搶負乖離過大的股票等待機會。可參考營收、季報表現還不錯，加上近期跌幅過大的個股，此外，投信持續加碼的標的也都可以留意。

展望後市，簡伯儀指出，還是要關注疫情後續發展，畢竟目前疫情尚未穩定；此外，仍需留意美股走勢，若美股不再下跌，全球指數就可望持穩與有反彈空間。