快訊／澳洲「紅寶石公主號」4人確診！2700人全下船　部分乘客失聯

▲郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲當地媒體指出，郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）19日停靠雪梨港口後，船上3名乘客與1名船員，確認感染新冠肺炎，其中一人病情嚴重。新南威爾士州衛生部長哈扎德（Brad Hazzard）表示，船上2700名乘客已陸續下船，目前正個別通知，要求所有乘客進行14天自主隔離，但在這段期間內，恐已有更多人被傳染。

綜合外媒報導，「紅寶石公主號」航行於紐西蘭與澳洲之間，被認為是「低風險」的郵輪，不過船上有13名乘客出現類似流感的症狀，接受船上醫生檢驗後，確認其中4人感染新冠肺炎，但這時船上2700名乘客已陸續下船，僅剩1100名船員還留在船上。哈扎德表示，目前正循乘客留下的電話號碼，個別通知並確保他們處於自主隔離狀態。

不過當局也承認，聯繫不上部分乘客，在這段時間內，乘客不曉得自己染上病毒，可能有擴大傳播的風險。