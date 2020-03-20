美疾控中心：美國新冠疫者住院患者　近四成為青壯年

▲CDC說，美國新冠肺炎入院患者中，以青壯年 族群佔比最大。圖為CDC副署長巴特勒之前向媒體解說新冠疫情時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「疾病控制和預防中心」(CDC)最新發布報告指出，美國新冠肺炎入院患者中，38%年齡層在20歲至54歲之間，佔比最大。這說明任何年齡層的成年病例都可能因重症住院治療，別以為只有高齡的長者才會「中招」。

上述於周三(18日)發布的報告研究了2月12日至3月16日期間、疾控中心報告的4226個新冠肺炎病例。508名住院患者中，年齡在20歲至54歲之間的佔38%；55歲至64歲之間佔17%：65歲至84歲之間佔36%；85歲以上的佔9%。

報告顯示，跟其他國家一樣，美國年長群體的患病嚴重程度及死亡風險相對較高。所有患者裡，53%進入重症加護病房治療的患者和80%的死亡病例，均為65歲以上的群體。

報告又稱，這些研究資料跟中國大陸報告的資料相似，中國的研究資料也顯示絕大多數死亡病例是60歲以上的患者。 不過報告同時指出，這些初步資料顯示任何年齡層的新冠肺炎成年患者，都有可能出現嚴重病情而需要住院治療、或可能進入重症加護病房，甚至死亡。

疾控中心建議，為防控新冠肺炎疫情，所有年齡層的人群都應該減少社交活動，增加人們之間的物理距離。 據約翰霍普金斯大學統計資料，截至美國東部時間19日19時(台北時間20日下午7時)，美國累計新冠肺炎確診病例13159例，死亡176例。