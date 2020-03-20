澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

▲澳洲才剛宣布封國，澳航也立即宣布暫時裁減3分之2名員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊航空產業，澳洲航空(QANTAS)宣布，本月底暫停所有國際航班，並暫時裁減2萬名員工至5月底，震撼消息引發外界抨擊，公司高層強調，這不是裁員，而是試圖讓公司度過難關的辦法，還透露連鎖超市龍頭也願意幫忙，歡迎這些員工到超市上班。

澳洲航空19日宣布，由於疫情已成全球大流行，公司決定暫停所有國際航班，並暫時解雇全體3分之2名員工，總計2萬人。執行長喬伊斯(Alan Joyce)坦承，「這是航空業所面臨過最嚴重的危機，就經濟而言，可能比全球經融危機還要更糟糕。」

喬伊斯強調，由於政府宣導人民這個時候不應該出國，澳航為了度過難關只好出此下策，「我們不是在裁員，而是嘗試此方法，希望能確保我們能度過難關並且生存下來，最終還是會讓這些員工保有工作」，公司還推出相關配套，包含允許員工提前使用假期或是享用長期服務假，並提供薪水福利較差的員工可享4周有薪假。

喬伊斯甚至提到，澳洲最大連鎖超市品牌沃爾沃斯超市(Woolworths)執行長班杜奇(Brad Banducci)也向他聯繫，討論可將部分澳航員工轉至超市上班的事情，「班杜斯認為，我們的員工將會成為優秀的貨品上架人員。」

目前澳洲確診病例達756例，其中6人死亡，當局為了防止疫情持續擴散，日前宣布關閉邊境，只允許澳洲永久居民和公民入國，財政部長弗萊登伯格(Josh Frydenberg)建議，關閉時間「至少6個月甚至更久」為佳。

▼澳洲民眾瘋搶物資造成人手短缺，超市龍頭歡迎澳航離職員工來上班。（圖／路透社）

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