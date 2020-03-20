加州估未來8周「2550萬人染疫」過半居民確診　州長要求10億資金＋醫療船

▲美國民眾戴著口罩經過加州舊金山的卡斯楚戲院（Castro Theatre）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）於19日宣布全州範圍的「禁足令」，要求4000萬居民唯有在絕對必要的情況之下才可以出門。他18日致信總統川普、要求支援時透露，根據最新數據估計，州內大約56％人口、也就是2550萬人可能在未來8周感染新冠肺炎。

綜合CNBC、《衛報》與《今日美國》報導，加州州長紐森18日致信總統，要求聯邦政府調撥資源協助防疫。他在信中表示，根據估計，州內大約56％人口、也就是2550萬人可能在未來8周染疫，「在過去24小時內，我們新增126例、成長21％。在我們州內的一些地方，病例率每4天就會翻倍。」

▲美國加州州長紐森（Gavin Newsom）致信總統川普時提及這項預測數據。（圖／達志影像／美聯社）

紐森表示，加州可能需要2萬張病床，已超出現有醫療體系負荷，因此也要求川普派遣美國海軍醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）前往洛杉磯港停泊到9月，「有助於緩解醫療照護體系的壓力，讓洛杉磯地區確保解決急迫、嚴重護理需求的能力。」據了解，他也致信國會，要求撥款10億美元，協助遏止疫情。

根據CNN，國防部對此回應，仁慈號將在未來5至10天出發前往西雅圖地區，但其中一名官員強調，醫療船仍可能根據公民需求改變目的地。

紐森19日宣布全州範圍的禁足令，要求4000萬民眾待在室內或家中，唯有在絕對必要的情況之下才可以出門。他在記者會上再度提及「56％居民染疫」的估計數據，但也對民眾喊話，「如果我們在此刻團結一致，真的可以扭轉局勢。」

加州擁有大約4000萬居民，是全美人口最多的一州，疫情爆發以來已經累積超過870人確診、17起死亡病例。

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