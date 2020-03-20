馬德里估80％人染疫！西班牙下令關閉全國旅館、優先支援療養機構

▲西班牙宣布7天內關閉全國旅館，遏止新冠肺炎疫情蔓延。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

西班牙目前累計18,077例、803死，成為歐洲疫情第二嚴重的國家，政府19日下令要求全國旅館、旅遊住宿設施7天內關閉，遏止疫情蔓延，此外，也承諾會優先支援療養機構，配備適當設備與醫療資源。此外，馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）表示，根據最新數據估計，馬德里可能高達80％居民染疫，雖然大多數人症狀輕微，但對於脆弱族群而言將成為一大問題。

西班牙累計18,077人染疫、803死，成為歐洲疫情第二嚴重的國家，僅次於義大利。衛生部長伊利亞（Salvador Illa）坦言「最艱難的時刻還沒有到來」，健康預警和突發事件協調中心主任索里亞（FernandoSimónSoria）也說，西班牙「病例數量可能正慢慢接近高峰。」

《路透社》報導，西班牙當局19日下令，全國旅館與旅遊住宿設施7天內關閉，「確保遏止疫情」，但長期出租的寄宿房屋不受此限。此外，馬德里一間療養機構發生至少17起與疫情相關的死亡病例，引起當局注意。檢察長辦公室19日表示，已經展開調查，在其他類似案例中發現，護理師們缺乏手套、口罩等防護設備。副總理伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）說，療養機構迫切需要適當醫療設施與工作人員，「這是絕對優先處理的事項。」

▲西班牙新冠肺炎嚴重程度僅次於義大利。（圖／路透）

CNN報導，馬德里自治區主席阿尤索表示，根據最新數據估計，馬德里80%居民可能感染，「這種病毒已經在西班牙存在了很長一段時間，將會傳播到幾乎每個人身上。」她說，雖然大部分人症狀輕微，但對於大約15％、較為脆弱的族群而言「這將是個問題」。

阿尤索表示，新冠肺炎對於罹患潛在疾病的老年人而言是「致命」的，可以在24或48小時以內「結束一個弱勢族群成員的生命。」她提到，馬德里目前有580例住進加護病房，政府一直在「爭取時間」，統一公私部門醫療體系，試圖將一般病床改造成加護病房病床，衛生局也計畫本周末起實施「新的快速檢測」。

▲西班牙13日宣布進入緊急狀態，政府得以採取廣泛防疫措施，包括限制人民行動或強制撤離，為期15天。（圖／路透）

西班牙13日宣布進入緊急狀態，政府得以採取廣泛防疫措施，包括限制人民行動或強制撤離，為期15天，也針對外籍旅客關閉陸路邊境。交通部長阿瓦洛斯（José Luis Ábalos）表示，政策成效「非常好」，與去年同期相比，道路交通流量只剩下1/10，空中交通流量下降1/2以上，中長途火車只有2％入座率，但目前沒有完全關閉空中交通的計畫。

由於疫情衝擊市場，總理桑切斯（Pedro Sanchez）於18日提出2000億歐元的經濟援助措施，支援公司、企業、勞工與其他弱勢族群，振興經濟。經濟部長卡爾維尼奧（Nadia Calvino）也呼籲實施歐盟範圍的經濟應對措施。

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