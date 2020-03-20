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晶華搶國旅商機推「鐵＋酒」　攜手高鐵祭七折購票優惠搶市

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▲晶華國際酒店集團攜手台灣高鐵搶市，4月7日起於全台13家飯店官網訂房，可用七折優惠價加購高鐵車票，搶攻國旅春遊商機。（圖／晶華提供）

▲晶華國際酒店集團攜手台灣高鐵搶市，4月7日起於全台13家飯店官網訂房，可用七折優惠價加購高鐵車票，搶攻國旅春遊商機。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各國採取封城等防疫措施，衝擊全球旅運市場，晶華國際酒店集團今（20）日宣佈攜手台灣高鐵搶攻國旅市場，4月7日起至五月底於全台13家飯店官網訂房，可用七折優惠價加購高鐵車票，北高來回可省下近千元，可望帶動春遊商機。

受到肺炎疫情衝擊，飯店業也成重災區，但業者腦筋動得快，既然無法「機+酒」，就先「鐵+酒」，晶華攜手高鐵，以高鐵加酒店的旅遊概念，從方便消費者、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上架構直接購買高鐵票的機制，透過一站式購足的服務介面，提供消費者最方便的訂購方式以及難得的優惠價格搶市。

請繼續往下閱讀...

晶華集團表示，集團旗下三個品牌、共計13家酒店，遍佈高鐵沿線大城，包括台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的宜蘭、礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住晶華酒店、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅並加購高鐵7折票，加上各飯店近日都推出許多住房與餐飲折扣方案，消費者可享有三重、甚至四重的優惠。

以捷絲旅三重館為例，近日推出3,999元的「雙宿雙饗」專案，可以住一晚捷絲旅三重館的行政套房、大啖美國頂級肋眼牛排、再贈送一張捷絲旅礁溪館的溫泉度假住宿券，每人每晚平均僅需約1,000元，和從高雄搭高鐵北上度假、7折購票後($1490*0.7*2)所節省的895元旅費相比，只多出100元左右，比年度旅展更加優惠。

依據財報，晶華酒店集團今年二月合併營收為3.79億元，年減29.03%，為2013年1月以來低點；累計今年前二月合併營收為10.67億元，年減9.15%。展望後市，晶華期望能積極的以創新的行銷策略開發新客源、持續提升客房餐飲設備，提高食品安全的作業管理，不斷優化服務品質、降低直接成本提升競爭力，以飯店業界龍頭地位引領觀光產業平穩度過此非常時期。

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