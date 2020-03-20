國際原油期貨今天續漲！西德州上漲4.25%　布蘭特上漲2.14%

▲國際原油價格上漲。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

面對沙烏地阿拉伯與俄羅斯增產競爭，美國總統川普考慮介入調停，協助國際油價擺脫昨天大跌陰影，週四（19日）大漲，這波漲勢仍延續到今（20）天，截至今天中午12點03分，西德州原油期貨價格上漲 1.1美元或4.25%，收每桶 27.1601 美元。布蘭特原油5月交割價上漲 0.61 美元或 2.14% ，收每桶 29.08 美元。

為緩和低油價對美國業者的衝擊，美國能源部奉川普指示，宣布將招標採購3000萬桶原油作為戰略儲備，刺激美國油價止跌回升。川普上週曾經表示，美國將大量採購戰略石油儲備（SPR），SPR 截至 3 月 13 日持有 6.35 億桶，但現階段儲備能力約有 7.135 億桶。

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Schneider Electric 高階商品分析師福瑞澤（Robbie Fraser） 表示「油價還不像是已經準備好自低點反彈。」

西德州原油期貨價格，昨天上漲 4.85 美元或 23.8% 以上，收每桶 25.22 美元，創下破紀錄的最大單日漲幅。布蘭特原油期貨價格上漲 3.59 美元或 14.4% 以上，收每桶 28.47 美元。