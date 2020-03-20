快訊／全球死亡破萬！新冠肺炎疫情蔓延160國　確診數達24萬

▲新冠肺炎疫情全球確診人數破24萬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據美國約翰霍普金斯大學統計數據，截至台灣時間20日上午10時50分，全球確診人數已經超過24萬4421例，死亡人數超過1萬人。除了中國之外，疫情最嚴重的國家為義大利，確診數超過4萬，死亡人數也破3400人。

歐洲大陸已經成為現階段全球疫情主震央，繼義大利、西班牙和德國後，法國確診人數也上看萬人大關，而英國、荷蘭和瑞士也都分別有超過2000例確診，傳英國政府考慮將倫敦「封城」，希望能遏制病毒繼續傳播。法國確診破萬。

伊朗累計確診病例已達18407例，總死亡人數1284人，目前確診和死亡人數都僅次於義大利和中國。伊朗衛生部表示，每10分鐘就有一人染病死亡，每小時有50人確診。

▲新冠肺炎疫情全球死亡數破萬。（圖／翻攝自CSSE）

美國自1月份在華盛頓州發現首例新冠肺炎患者後，全國累計確診人數在兩個月內快速暴增至超過10,755例，分布全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島等地;；其中屬紐約州疫情最為嚴重，確診數字已經超過4000人。

加州州長紐森（Gavin Newsom）19日晚間宣布，針對全州頒布一項「要求居民待在家中」的命令。報導指出，該項命令於當地19日晚間生效，室外集會全面禁止。

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