疫情衝擊買房意願　不到3成民眾估房價會下跌超過3%

新冠肺炎疫情飆升,最辛苦的莫過於第一線的醫護人員,挺身而出替全民把關防線,在國外就有一起宣導活動,11位醫護人員手拿著字卡,上面寫著「We stay here for you.Please stay home for us.」前主播蕭彤雯看了一陣鼻酸,差點哭出來,說:「我們只需減少聚會,真的有這麼難嗎?」