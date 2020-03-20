疫情衝擊買房意願　不到3成民眾估房價會下跌超過3%

▲國泰金調查顯示，不到3成民眾預期房價會下跌超過3%。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情來勢洶洶，房市買氣也連帶受到影響。根據國泰金今（20）日調查指出，不到3成民眾預期房價會下跌超過3%，不過仍有43.5%的民眾認為疫情衝擊下，會影響未來半年的買房意願。

國泰金表示，根據2019年第4季國泰房地產指數顯示，相較上年同季，全國房市整體呈現價量俱穩結構，各地區市況不同，呈現「北盤整中南熱」現象。

請繼續往下閱讀...

國泰金今天發布國民經濟信心調查，發現42%的民眾認為未來半年居住地縣市的住宅房價將持平在正負3%區間內，30.7%的民眾預期將會上漲超過3%，另有27.3%的民眾則預期將下跌超過3%，顯示全球疫情雖然迅速擴散，但不到3成民眾預期房價會下跌超過3%。

另據住展雜誌統計，今年北台灣329檔期新成屋與預售屋預估推案量約1,606億，較去年同期減少27.6%，創8年來新低。

這次調查也指出，43.5%的民眾認為疫情會影響未來半年買房意願，其中高達27.3%的民眾認為會影響半年以上，而26.5%的民眾則認為不會影響，30%的民眾原本就無任何買房需求，顯示新冠肺炎疫情會影響多數有意願民眾的買房需求。