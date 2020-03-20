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疫情擴散全球恐慌情緒蔓延　6成民眾預期台股「未來半年」走跌

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▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲3大財金部會聯手出招救市，台股今天盤中大漲逾500點，成功收復9,000點大關。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布3月國民經濟信心調查結果，新冠肺炎（COVlD-19）疫情在各國蔓延，景氣與就業展望樂觀指數雙雙下滑，同時對股市樂觀情緒也大幅下滑，其中有60%的民眾預期台股未來半年會下跌。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，國發會1月景氣對策信號續呈綠燈，領先指標下滑，同時指標上升，景氣呈現穩健。不過，受到疫情擴散全球的負面影響，3月的景氣現況與展望樂觀指數雙雙下滑，分別降至-57.8及-47.9，其中民眾對景氣展望創93個月以來新低。

請繼續往下閱讀...

至於民眾薪資上漲預期指數也同步走低，3月下滑至-12.1，一舉創下77個月低點；在對景氣與薪資展望滑落的情況下，民眾的大額消費意願指數一口氣降至-27.1，賣房意願指數也降至-46.8，顯示隨著疫情延燒，短期使得民眾的消費行為與房地產市況更趨保守。

新冠肺炎疫情迅速擴散至歐美等地，使得短期內經濟生產活動減緩，3月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值，下降至2.2%的水準，但仍有68%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表不少民眾認為2019年經濟成長有望「保2」。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值也走低至0.79%，且有77%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示在疫情影響下，多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力，認為將趨緩。

調查也指出，民眾股市樂觀指數明顯下滑至-41.2，主要是疫情爆發，投資人恐慌情緒蔓延，引發市場賣壓，台股跌破萬點大關，風險偏好指數也降至-6.9，顯示受到疫情影響，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好的程度皆大幅下滑。

其中，有60%的民眾預期台股未來半年會下跌；另有29.1%的民眾減少將現金或定存轉進台股投資，不過也有48.7%的人因前景尚未明朗化，不改變把錢轉而投資台股的意願。

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