哈日族注意！日圓匯價創3月來新低　換新台幣5萬多賺3200元

▲ 日圓匯價創3月來新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

日圓匯價急跌，根據台銀今（20）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2787元，創下3月以來新低紀錄！若是要換新台幣5萬元，相較本月高點匯價，如今可以多換1萬1,507日圓，等於多賺到新台幣3200元。

據Fxstreet指出，日圓總是會在恐慌時期升值，但目前情形卻有所不同，因為即將到來的危機，將導致一些嚴重的違約和債務沖銷，因世界上大部分債務都以美元計價，因此現階段每個人都需要美元，在這樣的時代，現金為王，交易員在前幾天一直大量購買美元，這使美元指數創下了波段新高。

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根據彭博即時匯價，日幣兌美元來到110.34日圓兌1美元，是1月26日匯率110.43以來新低。

根據台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，日圓來到0.2787元，是3月以來新低。

若以兌換新台幣5萬元來看，今天可換到17萬9,404日圓，相較3月9日的高點匯價0.2978，當時只能換到16萬7,897日圓，就相差了1萬1,507日圓，等於多賺到新台幣3200元。

近期因疫情影響，想出國旅遊的民眾需要暫緩出國計畫，但還是可以把握匯價低點將日圓分批換起來，包自己省點荷包。