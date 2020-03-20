疫情衝航空業！桃機「旅運量狂掉9成」　機師工會：願延後領飛安獎金

▲疫情嚴重衝擊航空業。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，航空公司大受打擊，部分國家封鎖全境直接停航，交通部長林佳龍指出，桃機運量大減9成，為歷史最慘。桃園市機師職業工會表示，考量到勞資休戚與共，19日臨時代表大會決議，將向公司主動傳達，願意延後發放本應於3月發放的團體協約（飛安）獎金。

機師工會指出，2019年2月機師工會與華航公司勞資雙方簽訂團體協約，條文明文訂定「團體協約（飛安）獎金」發放辦法，華航也將該筆獎金編入年度預算中，預定近日發放。

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機師工會表示，考慮到華航近日受疫情衝擊，營業額大幅下降，經19日理監事與會員代表大會充分討論後，決議向公司表達，願意延後團協獎金之發放時程，待疫情衝擊告一段落後再行補發。

▲桃機旅運量大減九成。（圖／記者李毓康攝）

機師工會表示，在疫情持續衝擊與營運危機下，勞資雙方更應放下成見，攜手同心，互相信任。並強調，願以最大的誠意與公司共體時艱，同時也期許華航公司在此一危機時刻能開誠布公，與工會及基層員工充分分享資訊，透過勞資雙方一同討論、協商出最合適的各項危機應對方案。

機師工會呼籲，資方必須確保目前冒著疫情風險，仍堅守在第一線執勤的所有基層員工安全，務必全力提供一切可能的防疫需求及措施，讓員工得以在免於恐懼且無後顧之憂下與公司共同過度難關。