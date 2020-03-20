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拿一袋衛生紙等結帳！怪怪大媽「拿分隔條」攔截喊：那是我的　結局爽炸

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▲▼ 桃園店慘況 。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

▲原PO到好市多採購日用品。（示意圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診數破百後，引發民眾不安，自19日一早，各地賣場紛紛出現搶購物資的人潮，沒想到也引出人性醜陋面。一名男網友前往美式賣場好市多（Costco）採購日用品，拿了一袋衛生紙和咖啡，結帳時卻有另一位婦人硬搶衛生紙，讓原PO超傻眼，「排40分鐘遇到這種也是奇妙的經驗。」

這位男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說他當時排隊等結帳，結果有個婦人在結帳前就扶著他的推車，就疑惑對方要幹嘛，「結果我真覺得她好怪，我把衛生紙放上去咖啡放上去，結果輸送帶要到我結帳了，驚人的事來了，她拿分隔條放在衛生紙跟咖啡中間。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO只是要買一袋衛生紙和咖啡，就遇到婦人攔截。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO這時就忍不住了，「我就問她『到底要幹嘛啦？』她說她要打統編……我說『這我的東西，我要結帳，請妳離開』，X……她說那是她的衛生紙。」婦人誇張行徑讓原PO當場爆炸「我又不認識妳！」「她還說那是她的……排40分鐘遇到這種也是奇妙的經驗。」不過幸好店員沒有理會婦人，馬上幫男網友結帳。

看到貼文後，其他人紛紛留言喊扯，「什麼妖魔鬼怪都出來了」、「直接來搶也真是誇張」、「今天去還遇到衛生紙放在推車上，莫名就被偷走了」、「直接在結帳輸送帶上搶也是醉了」、「有必要為了衛生紙這樣嗎」、「防疫期間，我不會允許陌生人把手放我推車上」、「原來還有這招喔」、「台灣costco可以發現各種畸形怪樣的人」、「公然搶劫！」

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