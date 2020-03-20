謝金河：股匯雙殺！　東恊奔馳十年泡沫化

▲財信傳媒董事長 謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（19）天在臉書發文表示，過去10年東恊新興市場成為資金挹注的天堂，每個國家的股市都顯著上升，但在這次肺炎疫情衝擊下，災情慘重。

謝金河指出，這兩天菲律賓的杜特蒂政府突發奇想，除了關閉國門，也關閉了金融市場。杜特蒂以為不交易就沒事；但閉關兩天又重開，菲律賓股市一開盤就重挫24%，顯然該來的躲不掉。

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杜特蒂把股票市場關起來是害怕股價下跌，原來菲律賓股市今年從8419.59跌到週四最低的4039.15，已經下跌52％了。菲律賓股市跌不休，迫使政府必須採取非常手段，但仍然無力扭轉劣勢。

▲菲律賓政府採取非常手段，仍無力扭轉股市之災。（圖／路透）

針對外匯市場，謝金河點出，這幾天美元狂升，資金湧向美元，新興市場匯市幾乎崩潰。俄羅斯盧布從57.42狂跌到82.75，巴西里拉到5.246，墨西哥披索跌到24.634，阿根廷披索到63.42，澳幣、南非幣慘跌。亞洲貨幣最慘的是印尼盾貶至15,900，印度盧比跌到75.28，馬幣跌至4.4125。

泰銖一度升至29.09，比台幣還強，現在貶回32.72，印度盧比及印尼盾都創下新低。

他指出除了匯巿的殺戮，股市更是慘跌，印度股市單是3月已重挫10009.06，跌幅超過26%；泰國股市今年跌47.6%，馬來西亞、菲律賓都是重災區。

謝金河表示東協各國外債比重偏高，經濟奔馳十幾年累積的泡沫，這回在股匯雙殺中，可能有些國家會險象環生。像是印度股市一個月前是42237.87，現在只剩下26714.46，一個月多掉了15523.41，這是一個不祥之兆。



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