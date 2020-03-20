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封城允許大家遛狗！　西班牙人太想出門...牽玩偶也上街趴趴走

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封城允許大家遛狗！　西班牙人太想出門...牽玩具狗上街趴趴走。（圖／翻攝自twitter／JUPOL）

▲由於政府允許大家遛狗，結果許多人遛玩具上街。（圖／翻攝自twitter／JUPOL

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，西班牙也開始封城，在嚴格的禁令之下，雖然不允許民眾出門跑步運動，但允許民眾可以短暫出門遛狗，結果意外成為民眾鑽漏洞的藉口，許多人為了能夠上街除了和別人租借寵物，甚至直接拿玩具假扮寵物，時常可見到路人「遛玩具」的奇特畫面。

西班牙目前確診人數達17,395人，其中803人死亡，眼見全國進入緊急狀態，當局14日宣布全國封鎖15天，封城期間所有商店，包含酒吧、咖啡廳、餐館和電影院都暫時關閉，僅剩藥局、雜貨店、超市和加油站仍然維持營業，而民眾若是離開家，只允許前去醫院、上班場所以及採買所需物資和藥品，若違反將處以歐元601元（約台幣1.9萬元）至歐元30,000元（約台幣97萬元）的罰款。

為了保護動物權益，當局後來又開放民眾可以出門遛狗，但必須在路上與其他人保持距離，並且要隨時清理寵物糞便，結果反而造成許多亂象，在網路上可看到許多人用繩子牽著玩偶或是玩具，假裝在遛寵物走在路上，甚至還有人以歐元25元（約台幣815元）出租他的狗給想出門的人，想要趁機撈錢。

警方工會在推特上呼籲，「國家現在因為疫情陷入緊急狀態，我們現在面臨到很嚴峻的情況，因為很多人想要唬弄警察，請不要唬弄警察你就不會違法，這關係到所有人的健康。」馬德里市長阿爾梅達(JoséLuisMartínezAlmeida)也呼籲市民要遵守法規。

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