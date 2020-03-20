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油價連四降！專家估下周汽油零售價大降1.3元「加油再等等！」

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▲國際油價走勢近期波動劇烈，專家預估下周油價可望連四降。（圖／記者林敬旻攝）

▲國際油價走勢近期波動劇烈，專家預估下周油價可望連四降。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，專家預估下周國內油價可望再度調降，預估汽油每公升零售價調降1.3元，超級柴油調降1.4元，台灣中油將在本周日中午公告實際零售價格，可望延續「連四降」走勢。

依據中油目前油價估算，調整後的油價分別為92無鉛汽油每公升19元、95無鉛汽油每公升20.5元、98無鉛汽油每公升22.5元、超級柴油每公升16.3元。

請繼續往下閱讀...

國際油價走勢近期波動劇烈，依據專家估算，累算至3月19日之7D3B週均價為28.09美元，較上週33.66下跌5.57美元。新臺幣兌美元匯率30.313較上週30.124貶值0.189元，下周油價可望走跌。

高盛集團（Goldman Sachs）已大幅下修今年第二季國際油價預測，預估WTI與布倫特每桶均價只剩20美元。在新冠肺炎疫情延燒下，高盛預估至三月底，全球每日原油消耗量恐銳減800萬至900萬桶。

油價專家表示，油市因為沙烏阿拉伯與俄羅斯等重要產油國掀起價格戰而面臨壓力，加上新冠肺炎疫情延燒，衝擊原油市場需求引發憂心，本周油價走勢仍是易跌難漲。
 

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