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對抗肺炎超有自信！強生：英國12週內能扭轉情勢

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（Borris Johnson）承諾提高檢測量，目標在一個月內檢測2.5萬次。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦19日綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，面對這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，本國可以在12週內「扭轉情勢」，只要民眾聽從建議，避免社交接觸。

他在每日例行記者會上表示：「我們可以在接下來12週扭轉情勢，我有絕對信心可將本國的冠狀病毒趕走。」

「只要是大家全都採取我們制訂的防疫措施，這是至關重要的，因為這是降低高峰的方法。」

英國政府也承諾將提升檢測量能，「下週」將從一天檢測5000次提高至10000次，目標在一個月內檢測2萬5000次。

英國境內目前出現144起死亡病例，3269起確診病例，然而衛生官員本週警告，真實確診病例可能達到5萬5000例。

強生今天未宣布遏止疫情的新措施，但否認他將關閉倫敦公共交通系統的傳聞。倫敦是境內受疫情影響最嚴重的地區。

交通官員已關閉數十個倫敦地鐵站，但仍持續開放地鐵系統好讓「關鍵工作人士進行必要交通行程」。

強生表示，他明天將宣布協助企業和商家的新措施，並敦促因疫情苦苦掙扎的公司不要開除員工。

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