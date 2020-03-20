跟著國安基金衝一波！「環保醫院」基士德殖利率高達9.57%

▲定位為「環保醫院」的基士德科技2019全年每股稅後純益（EPS）為6.79元。圖為基士德科技董事長謝宏炅。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台股多空激戰，國安基金今（20）日進場護盤，存股好標的在哪裡？定位為「環保醫院」的基士德科技，去年全年每股稅後純益（EPS）為6.79元，董事會決議每股配發現金股利4.5元，以昨日收盤價47元計算，現金殖利率高達9.57%。

基士德科技為台股第一家以大陸水處理市場為主的環保設備與技術服務的綜合服務商，受惠於環保市場需求持續增溫，雖然去年大陸市場受到中美貿易戰影響，但公司營收及獲利仍持續成長，去年合併營收為19.92億元，年增率6.66%；稅後淨利為2.27億元，年增率6.31%。

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新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，針對大陸廠區復工情況，基士德表示，今年2月10日開工後因供應商、客戶及物流廠商復工程度不一，以致2月業績受到影響；目前大陸疫情已經明顯緩和，公司預估三月起業績將逐步恢復正常。

另外，基士德於去年成立台灣分公司，並與成功大學合作設立研發中心，以積極整合台灣資源，發展智慧水務及水資源回收等業務，並為前進東南亞做準備。此波疫情結束後，預估智慧水務市場將加速發展，基士德在此領域已有完善布局，未來智慧水務相關業務有機會獲得具體進展。

依據財報，基士德目前在中國大陸境外的業績約占8%，其中台灣業績占比為1%、東南亞業績占比約5%，除持續拓展台灣業務外，在東南亞部分公司將加強與現有經銷商合作，並積極布局營業據點，可望挹注營運表現。