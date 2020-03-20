NASA員工確診！緊急關閉2中心　2024年「重返月球」受阻

▲美國2024年重返月球任務可能受阻。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國太空總署（NASA）署長布萊登斯坦19日在聲明中證實．將關閉位於紐奧良的米丘德裝配廠（Michoud Assembly Facility），以及位於密西西州的史坦尼斯太空中心（Stennis Space Center），所有員工都不允進入中心，周圍相關設施也將關閉，所有員工旅行也必須暫停。

綜合外媒報導，布萊登斯坦（Jim Bridenstine）指出，史坦尼斯太空中心有一名員工確診，加上周圍地區居民的確診數也不斷，基於預防措施，除了相關員工被隔離、大樓進行徹底消毒外，也決定暫時關閉。布萊登斯坦坦言，此舉確實會對獵戶座太空船（Orion）再次登上月球的任務造成影響，「NASA將暫停生產、測試獵戶座太空船的發射系統和零件。」

米丘德裝配廠、史坦尼斯太空中心進入防疫措施的「第四階段」，也是該預防措施的最高級別，除了那些「必要維護的關鍵基礎設施」（protect life and critical infrastructure）人員外，所有核心與基層人員皆不得進入中心內，員工的旅行也必須取消；目前僅有位在加州的艾姆斯研究中心（Ames Research Center）同樣處於第四階段。

NASA日前指出，現階段所有旗下研究中心都進入「第三階段」，意旨員工與承包商都必須進行遠端工作，只有「關鍵任務」的負責員工，才可以在現場工作，也會縮減不必要的出差。