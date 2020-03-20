台中都發局長之子自美返台一採陰性　待二採確認將返回市府上班

▲黃文彬兒子初檢陰性，近日可望返回上班。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日出現身體不適症狀，醫生判斷因自美返台，收容檢驗較妥適，20日初採檢驗結果為陰性，新聞局長黃國瑋表示，黃局長原本在家進行14天自主健康管理、居家辦公，如果兒子二次檢驗也是陰性，黃局長近日就可解除居家自主健康管理的狀態，返回公務。

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▲有一名網友上傳兒子的畫作鼓勵黃文彬局長。

由於黃文彬業務繁重，經常和市長盧秀燕等一級主管、議員們開會討論、甚至近距離接觸，如今傳出他兒子初採陰性，令官員和議員們大大鬆一口氣。

黃國瑋表示，黃文彬昨天在臉書po文道出一名爸爸心聲，強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動眾多網友，紛喊爆哭與加油，其中，更有一名網友上傳兒子的畫作鼓勵黃局長，「看過您的文章後，我更是珍惜此刻和家人擁有的」，黃局長也回覆「謝謝你的暖文，讓我有更大的勇氣面對困難」。

衛生局長曾梓展指出，市府16日就已啟動加嚴防疫措施，進入市府必須戴口罩、量額溫、消毒雙手並實名登記，相關會議及公務行程，同仁均戴口罩，並採間隔座位降低風險；他也呼籲民眾，勤洗手、避免碰觸眼口鼻、量體溫、充足睡眠，就是最好的防疫妙招。

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