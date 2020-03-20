扯！才剛出現死亡病例　2.5萬人擠爆空地祈禱「遠離病毒」

▲新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，孟加拉竟有上萬人以疫情祈禱的名義，舉辦大型祝禱會。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎全球大流行，各國為了防止疫情持續擴張，紛紛要求取消大型集會，沒想到在這個特殊時期，孟加拉竟有民眾以「幫助國家擺脫新冠病毒」的名義，召集2萬5000信徒舉辦祈禱大會，遭到網友抨擊，認為這群信眾太無知。據悉，孟加拉當局已關閉學校，並要求取消所有大規模集會遊行。

根據外媒報導，孟加拉18日才剛出現首起死亡病例，位於南部城市的賴布爾鎮竟然有上萬名的穆斯林聚集在一塊空地上，誦唸《可蘭經》經文，為受新冠肺炎禍害的孟加拉祈禱，希望能儘早擺脫病毒。主辦方自稱，該祈禱會有2.5萬穆斯林參加，一同為國家祈福。據悉，該集會並未獲得政府許可。

一名網友將祈禱會的照片上傳至網路並大批，如果該地區的人染上新冠肺炎，主辦單位勢必要負起一定責任。事實上，孟加拉當局已經下令停課，並要求民眾盡可能地取消大規模集會，避免前往人潮擁擠的公共場所，沒想到卻還是有上萬民眾聚集在一起「祈禱」，甚至還有許多民眾抓住機會就出門旅遊，簡直就是防疫漏洞。

孟加拉當局表示，如果有必要，未來將可能限制出門或是以鎖國形式來控制病毒。孟加拉目前確診人數為17人，但專家認為，由於孟加拉醫療資源落後，並沒有進行足夠檢測，實際確診人數可能更高。