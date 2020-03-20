雨傘刺破毒氣袋60秒死傷6000人！東京地鐵沙林毒氣事件25周年

▲東京地鐵沙林毒氣事件造成13人死亡，6000多人輕重傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

1995年震驚國際的「東京地鐵沙林毒氣事件」20日滿25周年，回顧25年前的這場悲劇，奧姆真理教多名教徒趁著人潮眾多的上班時間拿著裝有沙林毒劑的塑膠袋搭上不同電車後，再以雨傘傘尖刺破塑膠袋，導致毒氣瞬間瀰漫車廂內。此次事件一共造成13人死亡、6300人輕重傷，而策劃整起事件的奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫）與其他6名幹部則在2018年7月被執行死刑。

1995年3月20日上午奧姆真理教發動毒氣攻擊後，東京地鐵丸之內線、千代田線和日比谷線等5班列車中，共計有上千名無辜旅客被沙林毒氣所傷，許多人當場嘔吐、口吐白沫、頭暈目眩、抽搐、昏迷以及腹瀉，甚至有人的隱形眼睛溶進眼球中，就醫後被迫摘除雙眼，現場宛如人間煉獄。

奧姆真理教該教最高峰時曾擁有1.5萬名教徒，教主麻原彰晃隨後在1990年成立真理黨，並推派多名弟子參選眾議員，沒想到卻全員競選失利，埋下恨因，讓麻原彰晃開始著手策畫一系列報復世界的計劃，其中一個計劃就是最為著名的「東京地鐵沙林毒氣事件」，除此之外，還有1989年謀殺律師坂本堤一家、1994年在長野縣松本市住宅區試行沙林毒氣攻擊等案件。

▲1995年東京地鐵沙林毒氣事件，奧姆真理教主麻原彰晃等7人2018年伏法。（圖／路透）

奧姆真理教所使用的「沙林」（Sarin）是全球十大最致命毒藥，是一種有機磷化合物(organophosphorus compound)，為種無色、無味的液體，沸點158℃，揮發度較大，容易蒸發或與水混溶，能透過抑制乙醯膽鹼酯酶破壞神經系統，且體內分解速度極慢，具有累積毒性，甚至會攻擊人體神經肌肉、自律神經系統、中樞神經系統，能經由皮膚、呼吸道、眼睛接觸、口實進入人體內，讓受害者在無意識的情況下中毒。

留著大鬍子與長髮的麻原彰晃宣稱，他是在喜馬拉雅山的苦行當中獲得啟示，是名「救世主」（savior），且是印度教毀滅之神「濕婆」的化身。此外，他更自稱能夠傳授漂浮神技以及心電感應，並主張世界末日大亂鬥即將來臨，承諾要帶著追隨者們一起拯救世界。1993年，麻原彰晃在一次演講當中說，「第三次世界大戰肯定會發生，我將以我的宗教生活作為賭注。」

作為萬人之首的麻原彰晃本名松本智津夫，妻子松本知子也是教團幹部之一，兩人膝下共有6名子女，麻原彰晃則另有6名私生子女。其中最廣為人知的便是三女松本麗華與四女松本聰香（化名）。兩人受父母與奧姆真理教影響，即便最終逃離教團魔掌，在各種異樣眼光下生活卻也是處處碰壁。三女松本麗華一度被稱作麻原彰晃的繼位者，然而父親的惡行卻導致她被迫從就讀學校退學，此後的求學階段，也不斷地被各國中小與高中大學拒絕入學，直到最後提出訴訟，才得以進入文教大學就讀。四女松本聰香則是曾經出版《我為什麼是麻原彰晃的女兒》一書，其中道盡父親在教團內是如何的奢糜淫亂，更暴露父親的種種惡行，而作為教主之女，她從未喊過麻原彰晃一聲父親，從出生起就必須以「尊師」稱呼爸爸。