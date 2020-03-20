等了7年！印度4性侵犯「執行絞刑」　屍體懸吊10分鐘才取下

▲「新德里公車姦殺案」其中4名死刑犯 。（圖／翻攝自《詩華日報》）



記者張方瑀／綜合報導

2012年印度「新德里公車姦殺案」的4名罪犯，終於在當地時間20日上午6時執行絞刑；從2013年遭判處死刑後，4名罪犯不斷用各種理由訴請暫緩執行死刑，直到德里地方法院19日駁回請求後，4名罪犯終於伏法，被害者家屬終於等到遲來的正義。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，監獄醫生已在當地時間20日上午6時44分，確認死刑犯塔庫爾（Akshay Thakur）、古普塔（Pawan Gupta）、穆克什（Mukesh Singh）和維奈（Vinay Sharma）確定執行絞刑後死亡，其屍體更懸吊了10分鐘後才取下，據了解，他們生前沒有留下任何遺囑。

▲辛格的母親（綠衣者）與律師比出了勝利的手勢。（圖／達志影像／美聯社）



受害女子辛格（Jyoti Singh Pandey）的律師表示，沒有人會料想到辛格潘迪的夢想會被打碎，但正義終於得到伸張，「我們需要打擊全國、全世界婦女所面臨的野蠻行為。」辛格的父親表示，全國上下都在慶祝這件事，因為這場「戰爭」真的拖太久了；辛格的母親也說，她因無法盡最大的力氣保護女兒而感到自責，「我的女兒經歷了許多痛苦，但我依然為她感到驕傲。」

這起震驚國際的公車性侵案發生在2012年12月16日晚上，當時一名23歲醫學院女大生辛格（Jyoti Singh Pandey）和男性友人看完電影搭公車返家時，在公車上遭到包括公車司機在內的5名男子與1名少年輪姦，辛格的男性友人試圖阻止卻遭圍毆後擊昏，而辛格則被6人拖到公車後排性侵，並因反抗遭到毆打及鈍物刺入下腹重傷，最終傷重不治身亡。

印度警方隨後逮捕了這6名惡徒，其中一名17歲嫌犯因未成年而逃過死刑，只被判3年有期徒刑，在監獄中接受感化教育，於2015年獲釋。公車司機機芮姆（Ram Singh）則在審判期間於監獄內自殺身亡，剩下的4名男子都被定罪，全部判處死刑。

▲▼民眾聚集在監獄外抗議，要求罪犯伏法。（圖／達志影像／美聯社）



德里地方法院原定於1月22日在蒂哈爾監獄（Tihar）對被告4人執行死刑，但被告律師搶先提起上訴，申請終止死刑以及將死刑減為無期徒刑，其中一名嫌犯甚至還向總統提出特赦請求。德里地方法院再度宣布於3月3日執行死刑，但根據《德里監獄規則》，因為其中一名嫌犯要求總統特赦遭拒，必須等到14天後才可再執行死刑。

根據《路透社》報導，2012年的新德里公車集體性侵案，促使許多民眾走上街頭抗議，要求政府採取行動，但是暴力依然存在。根據印度內政部的統計，2018年有3.4萬起婦女被性侵的案例，實際數字可能更高，因為在印度某些地區，舉報強姦是忌諱的，因為以謀殺告終的強姦僅被視為謀殺，但是僅有85%的加害者被指控，其中只有27%的人被定罪。

12年公車輪姦案爆發後，新德里的性犯罪數量依然是印度所有城市中最高的，在2007年到2011年期間，性侵案成長了近17%，平均每18個小時就會發生一起性侵案事件。