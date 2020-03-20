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長榮航空去年每股賺0.83元　擬配發0.25元現金股利

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▲長榮航空董事會通過擬配發每股0.25元現金股利，配息率約三成。（圖／長榮提供）

▲長榮航空董事會通過擬配發每股0.25元現金股利，配息率約三成。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空2019年財報出爐，全年合併營收達1812.75億元，年增0.76%，每股稅後純益（EPS）0.83元，繳出連續五年獲利的成績單；長榮航董事會通過擬配發每股0.25元現金股利，配息率約三成。

長榮航去年營業利益為94.4 2億元，年增6.22％，稅後盈餘為39.82億元，年減39%，主因在於去年暑假旺季期間空服員罷工提列損失等干擾，拉低每股稅後純益（EPS）為0.83元，低於前一年的1.45元。

請繼續往下閱讀...

中美貿易戰升溫，抑制市場需求，讓航空業去年營運遭逢逆風，加以六月罷工事件，長榮航統計共取消735班航班，累計營收損失32.4億元，另提列補償旅客損失與衍生各項支出約8.05億元，拉低去年全年營運表現。

不過，長榮航空近年持續引進新機，在貨運業務方面，787-10的機腹載貨運能高於787-9，載運鰻魚、龍蝦、水蜜桃等高檔食材，或半導體等高科技電子產品，在旅遊淡季時，較大的機腹貨艙也可增加航空貨物的運能，有助於提升空運營運，進而挹注去年全年獲利。

長榮航也積極布局航太市場，搶食航太發動機維修大餅，旗下重要子公司長榮航太去年集中發動機維修的資源火力，拉升在長異的持股比重，與GE公司深化合作，有助提升營運績效。

另外，長榮航空公告預計於5月27日召開股東會，並將改選九席董事，含三席獨立董事，其中一席為公益性獨立董事。

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