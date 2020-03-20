川普堅持「正名」中國！演講稿寫冠狀病毒　秒劃掉訂正

▲美國總統川普頻頻強調病毒起源地，但網友懶得理。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普本周將冠狀病毒（Corona virus）改口中國病毒（Chinese virus），一再強調病毒源自中國武漢。《華盛頓郵報》發現，川普在記者會上使用的講稿，上頭原本印出的冠狀病毒，更直接被他用麥克筆劃線，改為中國病毒。

曾是疫情震央的中國，18日本土新增確診病例首次歸零，WHO秘書長譚德再次大讚中國，「是一項了不起的成就」。反觀疫情逐漸擴大的美國，川普卻被自己人民叮得滿頭包。

川普的遣詞用字和種族歧視疑慮在過去幾天鬧得沸沸揚揚，19日更被媒體拍下，73歲的他在裝訂好的演講稿上，用奇異筆將接近42字級的「冠狀病毒」劃掉，改寫上「中國病毒」。這張照片再度引起網友砲轟，「這完全就是種族歧視」、「這就是為什麼我們沒人能夠忍受這個小丑」、「他老是有人可以怪」。

Trump's notes today show "Corona" crossed out to read "Chinese virus" (Photo: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images) pic.twitter.com/ekZWPQlWC5 — Axios (@axios) March 19, 2020

根據官方統計，爆發自武漢的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），過去近4個月在中國境內造成8.1萬名確診，3251人死亡。隨著疫情擴散致世界各地，全球媒體焦點逐漸轉移至現在的疫情震央──義大利及歐洲諸國。

目前為止確切起源仍無法確定，科學界普遍認為病毒源自於蝙蝠；然而中國疫情趨緩後，官方開始挑起輿論，懷疑病毒有可能是美軍帶進武漢，才會引起這場人類世界的災難。川普此前仍讚賞中國防疫成效，也主要以「冠狀病毒」稱呼，但在中國指控美國陰謀後，被惹火的他立刻一轉先前態度，接連四天在推特上使用「中國病毒」字眼，並在記者會上強調美國和美軍與此毫無關係。

然而川普過去紀錄不佳，種族、性別歧視，一向慣於輕蔑他人的政治不正確態度早已不為眾多網友所信任，因此當他就病毒是否源於中國而和中國政府互槓的同時，西方主流媒體和人民多認為這是他另一次種族歧視的展現。相較之下，美國人民對於病毒起源的關注，完全不如川普政府亂了陣腳的防疫對策。