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謝金河10字指出「國安基金護盤重點」：外資把「台股護國神山」當超級提款機

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▲台積電1例確診！竹科連環防疫啟動　帳篷會客、梅花座辦公都出動。（圖／記者陳凱力攝）

▲台積電出現員工確診新冠肺炎，導致股價重挫。（圖／記者陳凱力攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，衝擊市場信心，國安基金決定7度進場護盤。財信傳媒董事長謝金河對此用10字點出國安基金護盤重點，直言「台股能不能穩得住，台積電角色非常重要」。

台股19日開低下殺，終場收在8681點下跌537點或5.83%，是2016年6月以來新低。國安基金19日晚間宣布將進場護盤，表示新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，引發全球股市跌勢，台股也不例外。財政部長蘇建榮表示，至於進場情況視實際狀況而定，依照實際市場動態來做動作，國安基金取得授權之後，最常講的一句話，就是「來無影去無蹤」。

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▲▼謝金河談論國安基金護盤重點。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

▲謝金河談論國安基金護盤重點。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

對此謝金河在臉書發文「台積電穩了，台股才會穩」，指出台積電因為有員工確診影響市場信心，股價從346元崩跌剩235.5元，一口氣跌調110.5元。謝金河直言，外資不僅把台股當提款機，還把台積電當「超級提款機」，「今年迄今，外資賣超台積電705652張，大約是二千多億台幣，約是外資賣超台股的六成比重」。

謝金河：「國安基金要護盤，最好先盯住台積電股價！」

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