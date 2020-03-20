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再打臉台美口罩進貢說　醫力挺聯合防疫「合作是展現實力後贏得的」

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▲成人可買3片口罩、兒童口罩可買5片，健保藥局每天口罩配貨量從250片，倍增到800片，除了分裝、代售、誤收偽幣，還可能面對找5元的困擾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲口罩實名制2.0上路後，仍有部分民眾覺得口罩很難買。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台美雙方聯合防疫預計每週提供美方10萬枚口罩，換取30萬件防護衣原料，沒想到消息公布後卻引起部分民眾不滿。醫療臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」先前才PO文力挺台灣根本賺到，19日再度發文打臉謠言，「這些合作都是我們展現出實力之後才贏得的，而且簽訂的名義是雙方平等互惠的，寫的就是U.S.跟Taiwan。」

中央流行疫情指揮中心日前宣布，在國內口罩產能穩定後，將每週提供美方10萬枚口罩，而美方也會為台灣保留30萬件防護衣原料，這份台美雙方防疫聯合聲明中，還包括攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等等。指揮官陳時中強調，雙方聯合防疫是好事，未來還有其他物資，比如酒精等等都可以互相幫助，而且台灣並不是只想跟美國做合作，其實跟世界都能夠一起合作，不管是科技或物資也好，物資交換基本上划算，台灣也會量力而為。

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▲新冠肺炎疫情持續延燒，蘆竹警分局模擬查獲檢疫對象，員警身穿防護衣與被取締者做好隔離措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲防護衣不僅醫護人員需要，警方查獲檢疫對象時也得穿上，做好隔離措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但消息公開後，仍有部分民眾不認同中央流行疫情指揮中心的做法。醫療臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」小編18日發文力挺，第一句就痛批「謠言又來了」，有人試圖帶風向說台灣人買不到口罩還要進貢給美國人，但這其實是互惠合作，台灣一天生產一千多萬片口罩，等到產量穩定之後，按照聲明中的交換方式，台灣根本就是賺到，希望大家不要受到謠言欺騙，反而分化自己的社會。

然而，「口罩進貢說」依舊持續在網路上延燒。小編19日晚間再次PO文表示，先前文章發出後還是有很多人相信那個論調，但互利互惠就是一種各取所需，就算是利用，也是「你利用我，我也利用你」，如果本身沒有什麼價值，別人怎麼會願意互相合作、利用，「這些合作都是我們展現出實力之後才贏得的，而且簽訂的名義是雙方平等互惠的，寫的就是U.S.跟Taiwan，沒人叫你要承認自己是part of什麼碗糕的。」

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