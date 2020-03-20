台股反彈大漲230點！國安基金進場、美股反彈激勵　指數收復8900點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國推出紓困法案支撐被新冠疫情衝擊的市場，激勵美股小幅反彈；此外，昨日國安基金宣布進場，凸顯政府對於救市的決心。台股今（20）日開盤上漲135點、以8816點開出。

截至上午9點01分，指數來到8911點、上漲230點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以258.5元開出、上漲4.23%；股王大立光（3008）以3570元開出、上漲9.84%；鴻海（2317）開在68.7元、上漲2.56%。

新冠肺炎疫情全球蔓延，衝擊市場信心，國安基金昨（19）日召開臨時委員會，判斷目前已達法定進場條件，授權進場護盤。國安基金備有5000億元銀彈，至於何時進場，財政部長蘇建榮表示，最快20日就可以進場，但會來無影去無蹤。

另一方面，美國總統川普周三（18日）簽署第二階段1000億美元（約新台幣3兆元）的紓困法案，包括免費病毒檢測和填補薪資空缺，雖然道瓊盤中仍一度重挫，但政府即將啟動的第二階段紓困方案，和後續要推出的第三階段紓困法案似乎都奏效，讓三大指數在收盤時都小幅反彈上漲。

道瓊指數終場上漲188.27點，或0.95％，收在20087.19點；那斯達克指數上漲160.73點，或2.3％，收在7150.58點；標普500指數則是上漲11.29點，或0.47％，收在2409.39點。

第三階段推出的法案，總額約高達1.3兆元（約新台幣39.4兆元），內容包括開出5000億美元的支票給所有納稅人、5000億美元補貼中小企業、500億美元拯救航空業，以及允許企業延遲繳稅，政府先掏包3000億美元。