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泡麵罐頭之亂放錯重點　石明謹：現在去搶只是增加感染風險

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣各大賣場湧現「泡麵罐頭之亂」搶購潮，還有網友在PTT貼出長輩群組的對話截圖，疑似就是謠言源頭。對此，有「警察球評」之稱的石明謹19日在臉書PO文呼籲，民眾掃貨囤積物資是無妨，但是現在去賣場排隊，只是增加感染風險，不如把目標放在儲備糧食之後的兩週，可以減少出門、降低風險。

▲▼民眾搶購物資。（圖／記者徐斌慎攝）

▲各大賣場出現搶購人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

有網友在PTT發表文章表示，家中長輩群組流傳一段訊息，內容要求大家儲存一個月份左右的糧食和生活必需品，例如可以久放的乾貨、平時可吃的葉菜類等等，而且要立刻到銀行提領所有存款，或者至少要領出一個月以上的生活費，然而，就在長輩們收到訊息的隔天，便出現所謂的「泡麵罐頭之亂」，大家開始囤貨大搶購，不知道是發生了什麼事。

請繼續往下閱讀...

石明謹19日在個人臉書PO文中討論此事，他認為，台灣是有在做戰備儲存的國家，儲藏量供應半年不是問題，民眾自己去掃貨最多能囤積1、2個月，但是現在去賣場排隊只會增加感染風險，萬一半年後真的斷糧，那也不是事先買好泡麵就可以解決，大家如果真的要囤貨也沒關係，不過目標可以從擔憂斷糧上移開，重點放在囤糧之後的兩週可以減少出門，降低感染風險，也是不錯。

▲新冠肺炎確診數破百，民眾恐慌前往賣場囤貨，民生物資遭搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）

▲賣場食品貨架幾乎被掃光一半。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，對於網路流傳的囤貨、提款訊息，調查局已經著手展開追查，目前正積極約談相關人士，期望能早日釐清謠言源頭，讓民眾放心。

行政院長蘇貞昌也透過臉書強調，政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠，國內衛生紙廠六成產能就夠全台灣用，全開甚至會賣不完，「貨很多盡量買」，逆向操作鼓勵民眾多消費，期望能讓緩和受到疫情衝擊的產業損失，「台灣同時是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在新冠肺炎疫情衝擊，經濟趨緩的時候，政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能。」

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