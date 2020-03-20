川普打算出手！美國油價飆漲近24%　創史上最大單日漲幅

▲美國油價今（20）日飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩大產油國增產競爭，近期國際油價波動劇烈，美國總統川普考慮介入調停，激勵美國油價今（20）日飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，儘管各主要經濟體宣示將推出刺激經濟措施，卻仍無法緩解因疫情大流行及價格戰引起的擔憂，紐約西德州中級原油（WTI）價格昨天暴跌24.4%，創1991年波灣戰爭爆發以來第2大單日跌幅，收盤價創2002年2月以來新低。

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為緩和低油價對美國業者的衝擊，美國能源部宣佈將招標採購3000萬桶原油作為戰略儲備，外傳美國總統川普考慮介入兩大產油國油價戰調停，透過外交施壓沙國減產，並威脅對俄羅斯實施制裁，以利恢復油價穩定，激勵美國油價止跌回升。

WTI今天飆漲4.85美元，漲幅23.8%，收在每桶25.22美元，創史上最大單日漲幅。倫敦布倫特油價則上漲3.59美元，漲幅14.4%，收在每桶28.47美元。

國際油價走勢近期波動劇烈，高盛集團（Goldman Sachs）已大幅下修今年第二季國際油價預測，預估WTI與布倫特每桶均價只剩20美元。在新冠肺炎疫情延燒下，高盛預估至三月底，全球每日原油消耗量恐銳減800萬至900萬桶。