　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

川普打算出手！美國油價飆漲近24%　創史上最大單日漲幅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲美國油價今（20）日飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國油價今（20）日飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩大產油國增產競爭，近期國際油價波動劇烈，美國總統川普考慮介入調停，激勵美國油價今（20）日飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，儘管各主要經濟體宣示將推出刺激經濟措施，卻仍無法緩解因疫情大流行及價格戰引起的擔憂，紐約西德州中級原油（WTI）價格昨天暴跌24.4%，創1991年波灣戰爭爆發以來第2大單日跌幅，收盤價創2002年2月以來新低。

請繼續往下閱讀...

為緩和低油價對美國業者的衝擊，美國能源部宣佈將招標採購3000萬桶原油作為戰略儲備，外傳美國總統川普考慮介入兩大產油國油價戰調停，透過外交施壓沙國減產，並威脅對俄羅斯實施制裁，以利恢復油價穩定，激勵美國油價止跌回升。

WTI今天飆漲4.85美元，漲幅23.8%，收在每桶25.22美元，創史上最大單日漲幅。倫敦布倫特油價則上漲3.59美元，漲幅14.4%，收在每桶28.47美元。

國際油價走勢近期波動劇烈，高盛集團（Goldman Sachs）已大幅下修今年第二季國際油價預測，預估WTI與布倫特每桶均價只剩20美元。在新冠肺炎疫情延燒下，高盛預估至三月底，全球每日原油消耗量恐銳減800萬至900萬桶。

ET快訊
NBA連環爆！單日4隊新冠肺炎確診　塞爾提克史馬特無症狀中鏢
網紅還原「友人新冠確診慘況」：一晚像溺水2次　兩天瞬間爆發
回台17天突不舒服！國中生篩檢中　北部某國中緊急預防停課一天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球最大高爾夫球桿頭商也加碼　投資台灣三方案達9187億元

酒精原料拚四月中旬到貨　台糖董座：防疫產量目標上看7萬瓶

油價暴跌中油全年恐虧損　綠委促設立「油價平穩基金」穩營運

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

台積員工染「疫」 經長沈榮津：非產線員工、不影響產能

加油再等等！專家估下周汽油零售價再降1.1元

美國油價暴跌24%　創史上第三大單日跌幅

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

頭「疫」遭！經部：國內四月電價凍漲「史上首度連四凍」

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

川普打算出手！美國油價飆漲近24%　創史上最大單日漲幅

弟想買玩具！大兒子斥責「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尷尬回應了

最快明天進場…來去無痕！國安基金6次護盤　「那一年」曾砸1200億救市

快訊／美股開盤迅速下跌！道瓊再挫700點　航空股暴跌10％

王道銀要買回3.5萬張庫藏股　轉讓給員工提升向心力

影／遇股災停損點在哪？　存股達人：存股沒有停損停利

全球央行撒幣救市！一次看清有哪些絕招

疫情升溫！證期局加強出國控管　券商員工返台要自主隔離

央行經濟成長預期未「保2」　祭2000億融通方案護中小企業

國安基金宣布進場是否真能救市　分析師一招建議投資人

大陸首次本土0新增！　譚德塞大讚：是一項「了不起的成就」

快訊／單日第4隊爆新冠肺炎！　塞爾提克史馬特無症狀確診

川普打算出手！美國油價飆漲近24%　創史上最大單日漲幅

快訊／巴西宣布關閉陸地邊境15天！　里約熱內盧傳首死

不斷更新／義單日427死累計病亡數超越中國！摩納哥親王中鏢　法破萬確診

宿醉過後多了一台新車？美研究統計「酒後購物」總額竟高達1.3兆

都市確診患者仍在增加　日專家憂引爆大流行：今後兩週是關鍵期

快訊／湖人2名球員新冠肺炎確診！　還沒檢疫完所有球員

紐約油價激漲24％「史上最猛」！川普買3千萬桶原油奏效　美考慮介入石油戰

三峽棄屍案「連開3槍」殺女友　男友收押禁見、姊2萬交保

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

財經熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

國安基金6次護盤！那年曾砸1200億救市

國安基金進場是股市落底指標之一　法人推論進場必買這支股票

即／美股迅速下挫　道瓊再跌700點

央行降息關你我什麼事　一文秒懂！

快訊／國安基金宣布進場　史上第7度灑銀彈護盤台股

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人

「中國式復工」　上下呼攏荒唐劇

影／遇股災停損點在哪？　存股達人：存股沒有停損停利

央行降息1碼　房貸族每千萬元「月省利息1166元」！

國安基金宣布進場是否真能救市　分析師一招建議投資人

雄獅旅遊現金剩2.7億　將採取一切手段存活下去

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

快訊／央行宣布降息1碼！重貼現率改寫歷史新低　終結連14凍

更多熱門

相關新聞

快訊／巴西宣布關閉陸地邊境

快訊／巴西宣布關閉陸地邊境

都市確診患者增　日專家憂大流行

都市確診患者增　日專家憂大流行

紐約油價激漲24％「史上最猛」！美考慮介入石油戰

紐約油價激漲24％「史上最猛」！美考慮介入石油戰

快訊／湖人2名球員新冠肺炎確診

快訊／湖人2名球員新冠肺炎確診

中國贈送抗疫物資　馬來西亞外長：簡直太神奇了

中國贈送抗疫物資　馬來西亞外長：簡直太神奇了

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎油價川普

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

回學生回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／摩納哥親王　確診新冠肺炎

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

研究：新冠病毒可在空中飄浮3小時

義大利死亡數超越中國！摩納哥親王中鏢

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

王力宏「武漢演唱會後發高燒」　回台北居家隔離2個月

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面