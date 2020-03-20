更新／巴西宣布關閉陸地邊境15天！　里約熱內盧傳首死

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾認為新冠肺炎疫情，不過都是幻覺（Fantasy）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西觀光勝地里約熱內盧（Rio de Janeiro）19日首次通報死亡病例，共2名患者病逝；現在巴西全國累計確診病例已達621例、6死。巴西宣布陸地邊境關閉15天，但人道救援及物資運送不在此限。

路透社報導，巴西政府指出2名里約熱內盧死亡病例，分別為患有糖尿病的63歲女性，入院前居住地在內陸丘陵地區，另一名69歲男性死者為尼泰羅伊（Niteroi）居民，生前同樣患有糖尿病。

巴西18日已經先封鎖北部羅賴馬州（Roraima）與委內瑞拉邊境，現在加碼限制阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、祕魯、哥倫比亞、蘇利南、蓋亞那及法屬圭亞那的陸路邊境，外籍旅客除非特殊，一律不得入境。

巴西多數主要大城市為了拖緩病毒蔓延，都已經下達禁止社交聚會的禁令，包括大型商場和夜店在內，都必須暫時關閉營業，但國家和城市的規定並不一致。

總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布陸續關閉邊境，其眾議員兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）18日也在網路上痛批中國隱瞞疫情，而且防疫不力，才會導致病毒蔓延至世界各地。外交部長阿勞約（Ernesto Araujo）在這場和中國的外交口水戰中，相對扮演和事佬的角色。

中國駐巴西大使楊萬明要求愛德華多道歉，但自己也在沒有任何醫生診斷證明，或科學根據下指控愛德華多「感染了精神的病毒」，他更稱波索納洛一家本身就是個「巨大毒瘤」（huge poison），不過該貼文後來被刪除。

此話一出，阿勞約很快發表聲明指正，「身國中國外交大使，竟然容忍甚至分享針對巴西領導人的冒犯性貼文，這是完全無法接受的。」不過他也表示，愛德華多的私人評論並不代表政府立場；愛德華多稍後也發布推文表示，無異冒犯中國的人民。

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出稿0738

更新0824