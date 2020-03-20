紐約武漢肺炎確診破4千例　州長拒下禁足令

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

美國紐約州加快病毒檢測，武漢肺炎確診病例今天達到4152例，較昨天近乎翻倍。紐約州長古莫要求非民生必需業者讓75%員工在家工作，但拒絕以「就地避難」對紐約客下禁足令。

根據紐約州政府最新數據，全州確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）從昨天的2382例增至4152例，至少29人喪命。過去一週，紐約州確診病例暴增逾11倍，總數躍居全美首位；紐約市已有2469人確診，較昨天增加逾一倍。

古莫（Andrew Cuomo）在記者會強調，確診病例激增主要是因紐約州加快病毒檢測腳步。紐約州上週每日檢測能力只有數百例，隨著民間實驗室加入檢測行列，古莫說全州昨晚檢測7500多例樣本。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）預告可能下達「就地避難」（shelter in place）指令後，許多紐約客關心這座人口約860萬的全美第一大城是否會封城。

古莫斬釘截鐵表示，絕對不會封鎖紐約市。他解釋，「就地避難」令人聯想到持槍濫射和核戰浩劫，徒增民眾恐懼，「我認為溝通很重要，用語也很重要。明白表達你的意思，但別說可能引起恐慌的話」。

為防止疫情蔓延，舊金山灣區16日下令約700萬居民「就地避難」，規定民眾除非必要否則須待在家中，但可出門採買日用品、藥品，也能外出散步、慢跑或溜寵物。白思豪17日表示，紐約居民應做好接獲「就地避難」指令的心理準備，48小時內會做出決定。

「就地避難」與俗稱「封城」的城市隔離措施有所區別。前者列出規定要求民眾減少外出，後者通常包括切斷聯外交通並嚴格管制人員流動。

古莫與白思豪雖然對紐約市「就地避難」與否意見相左，但兩人都認為紐約即使疫情嚴峻，仍有必要維持大眾運輸系統運作。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過23萬人感染、逾9700人喪命，全美武漢肺炎確診病例已突破1萬例、至少154人死亡。

紐約本週以防疫為由，要求餐廳與酒吧不得內用，戲院等營業場所暫時停業。為降低人群密度，古莫昨天要求非民生必需業者讓至少50%的員工在家工作，今天將比例拉高到75%。食品、藥局、醫療、運輸和補給等民生必需服務業不受限。

在許多紐約客暫時失業的情況下，古莫宣布遭解聘和因疫情陷入財務困境的民眾可免繳房貸與滯納金，並延後或暫停查封房屋，為期90天。