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義大利「棺材堆滿太平間」軍車運送屍體　重災區市長求：拜託幫火化

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▲義大利軍隊出現在路上。（圖／翻攝自Alessandro Zanoni推特）

▲義大利軍隊出現在路上。（圖／翻攝自Alessandro Zanoni推特）

記者劉亭／編譯

義大利目前死亡人數已經超越大陸，累計達到3,045死。小鎮貝加莫（Bergamo）由於災情慘重，當地停屍間已經爆滿，無法處理全部屍體，官方出動軍車運送屍體到較偏遠的火葬場。

根據「商業內幕」報導，位於義大利西北部行政區「倫巴底」（Lombardy）的城市貝加莫是這次新冠肺炎最嚴重的地區，截至18日僅該市就至少有4305人確診，93人死亡，造成火葬場和停屍房都爆滿了。

▲義大利,新冠肺炎,新冠病毒,醫護。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利醫護。（圖／達志影像／美聯社）

義大利軍隊將61具屍體運往義大利的12個城鎮的火葬場，包括摩德納（Modena）和帕爾馬（Parma）。有當地民眾也拍到，星期三晚間至少10輛軍車開在貝加莫路上。

據了解，貝加莫的火葬場已經24小時無休，但一天只能處理25人，但由於死者過多，造成當地公共服務危機。貝加莫市長戈里（Giorgio Gori）寫信向鄰近城鎮求救，希望可以協助火化，之後再將骨灰運送回貝加莫。

除此之外，連殯葬業也超過負荷，有很多死者都在等待，許多棺材堆積在當地的兩個醫院太平間和一個公墓太平間，甚至教堂內排隊。戈里週三表示，該市死於新冠病毒的人數可能遠高於報導的人數，「許多人還沒有被篩檢就過世了，他們可能死在家中或療養院，所以沒有被記入」。

 
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