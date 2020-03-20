機票變廢紙！　困摩洛哥台人「轉巴黎回來」：近期不敢飛了

▲旅客受困摩洛哥機場。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

北非摩洛哥15日突然無預警鎖國，造成超過百名台灣人無法回國。一名受困台灣人小王（化名）表示，本來已經抵達機場完成Check in作業，沒想到政策突然宣布，機票瞬間變廢紙，原本航班也變成土耳其撤僑班機。

摩洛哥突然宣布鎖國政策後，許多旅客原定的班機接連被取消，機場內滿滿都是想要離開，卻被迫困住的旅客，希望可以候補到機位離開，但大家只能默默等待。

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一名旅客表示，「要出發去摩洛哥的時候，那時候還很安全，也沒有看到幾個人得到冠狀肺炎，沒想到過幾天就說很嚴重，摩洛哥政府馬上鎖國，希望台灣政府可以幫忙，讓我們快點回家，讓家裡的人放心。」

我外交部發言人歐江安表示，我國滯留摩國的8個旅行團中，18日已有5個旅行團共73人順利離開摩洛哥；預計於20日返抵台灣。最後3團共43人，預訂在19日，將陸續離開摩洛哥返台。

根據聯合報報導，小王在1年前就已安排好摩洛哥之旅，2月底抵達時路上還滿是遊客，但隨著疫情擴散，第5天起飯店就只剩同團5人，發現不對提早結束行程，訂了15號機票準備回台，平時也只在附近餐廳、咖啡館，不敢跑行程。

摩洛哥15號宣布鎖國後，小王查詢發現飛機沒有取消，趕到機場卻發現到處都是荷槍實彈的警察，返台的飛機也變成土耳其撤僑班機；之後在當地司機建議下，隔天凌晨5點半就到機場搶機票，順利買到巴黎機票回台灣，而機票價格他「問都沒問」就直接刷卡了。他也透露，回台後大概有好一段時間不敢再離開台灣。