美股尾盤終於拉回！道瓊小漲188點　三大指數小幅回血

▲美股週四些微回血。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周三（18日）簽署一項1000億美元（約新台幣3兆元）的紓困法案，包括免費病毒檢測和填補薪資空缺，雖然道瓊仍在開盤後20分鐘重挫700點，但政府即將啟動的，和後續要推出的更大規模紓困法案似乎奏效，讓三大指數在收盤時都拉回小幅上漲，至少0.47％。

道瓊指數終場上漲188.27點，或0.95％，收在20087.19點；那斯達克指數上漲160.73點，或2.3％，收在7150.58點；標普500指數則是上漲11.29點，或0.47％，收在2409.39點。

美國疫情尚未達高峰期，不過19日確診病例已突破萬人大關，累計10,648例，共157死， 在許多州下達封鎖措施，甚至聯邦政府的封關令，都已對經濟造成嚴重影響。勞工部19日最新公布的初請失業金人數，截至14日為止已有28.1萬人，比前次21.1萬整整多人7萬人，而許多經濟活動面臨停擺的情況下，已經讓許多家庭以及投資人陷入恐慌，不過政府也在此時出手「大撒幣」，企圖力挽局勢。

「第二階段紓困法案」（Phase Two Bill）在參眾兩院迅速通過，參議院遞交法案後，川普也於當天簽署，總計1000億美元未來將投入免費病毒檢測、病假及休假期間的薪資給付等。

國會現在也在積極討論第三階段推出的法案，總額約高達1.3兆元（約新台幣39.4兆元），內容包括開出5000億美元的支票給所有納稅人、5000億美元補貼中小企業、500億美元拯救航空業，以及允許企業延遲繳稅，政府先掏包3000億美元。