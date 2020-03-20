美國新冠肺炎確診破萬！　旅遊警示升至最高級別：不要出國

▲西方國家資訊流通快速、透明，顯示新冠肺炎造成重大衝擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球新冠肺炎疫情加劇，美國截至24日0時為止，確診已達10648例、157死。國務院周四（19日）下午宣布，將旅遊警示提升至第四級──「不要旅遊」（Do Not Travel）。聲明要求美國公民非必要應盡量避免出國，而在外地的美國公民，除非打算久留該地，否則當地仍允許離境的話，應該立刻搭機返美。

綜合外電報導，國務院18日提升旅遊警示至第三級──應重新考慮是否旅遊（Reconsider Travel），但短短一天的時間裡，等級已經提升至第四級，也是旅遊警示的最高級，意味疫情全球大流行的嚴重性實在不容小覷。

國務院聲明指出，建議全球的美國公民，避免所有國際旅行的行程，而在仍允許出國的國家滯留的美國公民，應該立刻安排返國事宜。當中指出，現在許多國家已紛紛關閉邊境，航空公司取消眾多國際航線，郵輪公司也已停止霍取消船班，「如果你選擇國際旅行的化，你的旅遊計畫可能會受到嚴重影響，而且你可能會被美國無限期地強迫阻擋在外。」

當美國發出第四級旅遊警示，通常只專門針對部分特定危險的國家，如伊朗和北韓，而根據國務院說明，這次發出同樣等級的警告，是因為國人同樣可能面臨生命威脅的風險，「在緊急時刻，美國政府可能提供的幫助非常有限。」