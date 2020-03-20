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弟想買玩具！大兒子斥責「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尷尬回應了

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張國煒（圖）2016年公布張榮發遺囑並任長榮總裁一天後即遭拔掉，他已出走創辦星宇航空。（翻攝星宇航空臉書）

圖文／鏡週刊

2016年2月張榮發的「密封遺囑」一公布，二房獨子張國煒還沒如遺囑所說「獨得」所有遺產，他在長榮集團也僅當了「一日總裁」，就被擁有股權優勢的大房兄長給拔掉，最後連原本的長榮航空董事長一職，也在同年3月他駕機飛新加坡時被摘下，張國煒從此淡出長榮集團，成為集團大股東。

 

知情人士指出，張國煒失業時，大部分的時間除了思考未來生涯，多在陪伴第2任妻子及2個兒子，他曾透露，有次出門小兒子想買玩具，大兒子聽了當場斥責弟弟說：「你知不知道我們家已經沒有錢了？爸爸沒有工作，我們家沒有錢了啦！」張國煒只好出來打圓場說：「沒有關係啦！阿公還有留一點給我。」對照法院16日的宣判，這「一點」可能即高達140億元。

請繼續往下閱讀...

2018年5月，張國煒自創星宇航空，重回他最愛的航空業，同年大房3哥張國政也正式對他提出民事告訴，訴請遺囑無效，但在這場官司中，老大張國華與老二張國明均未參戰。張榮發的遺囑效力一旦經法院確立，影響的不僅國內遺產部分，也可能影響外傳的海外遺產部分。

張榮發創立市值逾4千億元長榮集團，在巴拿馬的事業價值有多少，仍是個謎。（達志影像）

外傳張榮發在國外仍有不少財產，特別是在巴拿馬投資，總資產數額仍是個謎。巴拿馬商長榮國際在當地登記的經營項目包括海運、貨櫃廠、貨運物流、飯店、碼頭等，且在世界各地如巴拿馬、倫敦、紐約、東京以及漢堡等大城市的長榮辦公大樓，還有巴黎、曼谷、檳城的長榮桂冠酒店，都屬於巴拿馬商長榮國際的資產。

  1. 星宇航空在窄體客機使用全平躺商務艙座椅，並與米其林主廚合作設計獨家菜單。
  2. 星宇航空現已有3架A321 neo機隊，首架是由張國煒親自將飛機開回台灣。（翻攝星宇航空臉書）
  3. 星宇航空1月開航後，2月在桃園機場動土興建維修機棚。（翻攝星宇航空臉書）

張國煒曾對父親在巴拿馬等海外的資產進行查帳，也曾委請巴拿馬當地律師進行調查，如今國內的部分在遺囑效力案獲判勝訴之後，也有助他海外追產，若以目前申報的張榮發遺產約240億元為基準，張國煒先分得另一半120億元，再與其他兄弟及母親均分特留分，合計可穩穩獲得約140億元遺產，一旦順利取得，對星宇航空剛開航就面臨武漢肺炎衝擊的張國煒，將是一大助益。


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