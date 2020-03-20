不斷更新／義大利3405例死亡…超越中國大陸　單日暴增427例病逝

▲歐洲新冠肺炎疫情快速升溫，圖為倫敦一名戴著口罩的行人。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

歐洲大陸已經成為現階段全球疫情主震央，繼義大利、西班牙和德國後，法國確診人數也上看萬人大關，而英國、荷蘭和瑞士也都分別有超過2000例確診，傳英國政府考慮將倫敦「封城」，希望能遏制病毒繼續傳播。

根據美國約翰霍普金斯大學統計數據，截至台灣時間19日晚間，全球確診人數已經超過22萬例，死亡人數超過9000人，相比前日增加約2萬例確診、1000例死亡，顯示疫情正快速升溫。

另一方面，世界衛生組織秘書長譚德塞警告，由於非洲國家醫療資源短缺，加上基礎建設較落後，假如疫情大爆發，對當地而言勢必是一場災難，呼籲非洲國家「最好最壞的打算」。

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義大利過去24小時新增確診5322例，累計確診病例增加至4,1035例，新增死亡427例，累計死亡3,405例。。義大利因新冠病毒而病歿的死亡人數，首次超過中國大陸。

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《每日郵報》引述英國官方公布最新疫情數據，英國境內確診人數增加至2695例，24小時內死亡增加33例，累計死亡137例，其中16例出現在倫敦。此外，蘇格蘭死亡病例單日成長一倍，而北愛爾蘭也出現首例死亡病例。