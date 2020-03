提議川普逼減免美債　印州議員要中國為疫情付代價　

▲美國脫口秀節目Tucker Carlson Tonight。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國印州共和黨眾議員吉姆·班克斯(Jim Banks)16日在脫口秀節目Tucker Carlson Tonight指出,應該要迫使中國支付因為疫情帶來的成本與負擔,以實際行動來承擔責任,像是應該要免除很大一部分的美債,引起一陣熱議,節目影片也在社群網站上瘋傳。

班克斯出生於1979年,在從政之前他曾在美軍服役,自2016年開始代表共和黨參選印第安納州聯邦眾議院議員。

班克斯在節目上進一步指出,希望透過這一次的疫情,可以讓美國國會去考慮,將包括藥物在內的重要生產線從中國遷回國內,更應該讓美國退伍軍人事務部(VA)、國防部(DOD)兩大醫療健保體系從此之後不再從中國購買醫療設備,這些都是實質性的作法,而被問及川普是否會願意支持這項作法,他則回應,「我毫不懷疑,川普政府會竭盡所能為此努力。」

Interesting proposal from @RepJimBanks on how to get China to repay US for havoc caused by spread of #coronavirus.https://t.co/1iBDA2vz3g