提議川普逼減免美債　印州議員要中國為疫情付代價　

▲美國脫口秀節目Tucker Carlson Tonight。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國印州共和黨眾議員吉姆·班克斯（Jim Banks）16日在脫口秀節目Tucker Carlson Tonight指出，應該要迫使中國支付因為疫情帶來的成本與負擔，以實際行動來承擔責任，像是應該要免除很大一部分的美債，引起一陣熱議，節目影片也在社群網站上瘋傳。

班克斯出生於1979年，在從政之前他曾在美軍服役，自2016年開始代表共和黨參選印第安納州聯邦眾議院議員。

班克斯在節目上進一步指出，希望透過這一次的疫情，可以讓美國國會去考慮，將包括藥物在內的重要生產線從中國遷回國內，更應該讓美國退伍軍人事務部（VA）、國防部（DOD）兩大醫療健保體系從此之後不再從中國購買醫療設備，這些都是實質性的作法，而被問及川普是否會願意支持這項作法，他則回應，「我毫不懷疑，川普政府會竭盡所能為此努力。」

Interesting proposal from @RepJimBanks on how to get China to repay US for havoc caused by spread of #coronavirus.https://t.co/1iBDA2vz3g — Virginia Kruta (@VAKruta) March 17, 2020

這番言論也引起正反面雙方的熱烈討論，有網友認為，「現在疫情會如此嚴峻，中國和世衛組織有最大的責任」；也有人認為，「這個舉動會對世界經濟體系造成嚴重影響。」

現任美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）點出，中國的確需要付出代價，國會將與川普政府成員研議，尋求最佳的方法追究責任，並且要拒絕讓中國疾控中心來研究新冠病毒，因為他們在疫情一開始時，向外宣稱不會人傳人，「很明顯這是對公民的謊言。」