　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

提議川普逼減免美債　印州議員要中國為疫情付代價　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國脫口秀節目Tucker Carlson Tonight。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國脫口秀節目Tucker Carlson Tonight。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國印州共和黨眾議員吉姆·班克斯（Jim Banks）16日在脫口秀節目Tucker Carlson Tonight指出，應該要迫使中國支付因為疫情帶來的成本與負擔，以實際行動來承擔責任，像是應該要免除很大一部分的美債，引起一陣熱議，節目影片也在社群網站上瘋傳。

班克斯出生於1979年，在從政之前他曾在美軍服役，自2016年開始代表共和黨參選印第安納州聯邦眾議院議員。

班克斯在節目上進一步指出，希望透過這一次的疫情，可以讓美國國會去考慮，將包括藥物在內的重要生產線從中國遷回國內，更應該讓美國退伍軍人事務部（VA）、國防部（DOD）兩大醫療健保體系從此之後不再從中國購買醫療設備，這些都是實質性的作法，而被問及川普是否會願意支持這項作法，他則回應，「我毫不懷疑，川普政府會竭盡所能為此努力。」

這番言論也引起正反面雙方的熱烈討論，有網友認為，「現在疫情會如此嚴峻，中國和世衛組織有最大的責任」；也有人認為，「這個舉動會對世界經濟體系造成嚴重影響。」

現任美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）點出，中國的確需要付出代價，國會將與川普政府成員研議，尋求最佳的方法追究責任，並且要拒絕讓中國疾控中心來研究新冠病毒，因為他們在疫情一開始時，向外宣稱不會人傳人，「很明顯這是對公民的謊言。」

ET快訊
美國新冠肺炎確診破萬！　旅遊警示升至最高級別：不要出國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／義大利暴增427死「累計病亡數超越中國」　法國確診破萬例

新冠肺炎肆虐！義大利暴增427死總數「超越中國」　破4.1萬確診

美國新冠肺炎確診破萬！　旅遊警示升至最高級別：不要出國

提議川普逼減免美債　印州議員要中國為疫情付代價　

汽油狂降到台幣8元！美國加油站「比水便宜」　店員：庫存早就賣光

不斷更新／美國確診人數「單日猛增40％」　旅遊警示升到最高：不要出國！

疫情掃到要隔離？專家建議你自慰：可以提升免疫力哦！

快訊／「顏值最高」王室淪陷！摩納哥親王阿爾貝二世　確診感染新冠病毒

蓄意散播病毒「謀殺罪起訴」！南非防疫下重手

倫敦瘋傳「12小時內封城」！女王已離開白金漢宮　英國首相府回應了

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

變身韓劇女星「只要90分鐘」　無臭神級染燙還能修護受損

不斷更新／義大利暴增427死「累計病亡數超越中國」　法國確診破萬例

新冠肺炎肆虐！義大利暴增427死總數「超越中國」　破4.1萬確診

美國新冠肺炎確診破萬！　旅遊警示升至最高級別：不要出國

提議川普逼減免美債　印州議員要中國為疫情付代價　

汽油狂降到台幣8元！美國加油站「比水便宜」　店員：庫存早就賣光

不斷更新／美國確診人數「單日猛增40％」　旅遊警示升到最高：不要出國！

疫情掃到要隔離？專家建議你自慰：可以提升免疫力哦！

快訊／「顏值最高」王室淪陷！摩納哥親王阿爾貝二世　確診感染新冠病毒

蓄意散播病毒「謀殺罪起訴」！南非防疫下重手

倫敦瘋傳「12小時內封城」！女王已離開白金漢宮　英國首相府回應了

快訊／七六人球團3名新冠確診　未公佈球員、教練或隊職員

長輩群組勸囤貨、領光存款　網友曬對話「隔天一堆人大搶購」

不斷更新／義大利暴增427死「累計病亡數超越中國」　法國確診破萬例

新冠肺炎肆虐！義大利暴增427死總數「超越中國」　破4.1萬確診

綁高馬尾睡個美容覺！髮型師教4個秘招，隔天起來「扁塌頭」變蓬鬆

曲艾玲為子女當義工　站第一線為學童量體溫、消毒

美國新冠肺炎確診破萬！　旅遊警示升至最高級別：不要出國

快訊／73年歷史坎城影展宣布延期！　失守新冠肺炎「史上第1次」

提議川普逼減免美債　印州議員要中國為疫情付代價　

汽油狂降到台幣8元！美國加油站「比水便宜」　店員：庫存早就賣光

恐怖男幼兒園外強開車門！她接小孩嚇壞急催油門　影中人現身揭真相

國際熱門新聞

即／摩納哥親王　確診新冠肺炎

研究：新冠病毒可在空中飄浮3小時

更／美國確診人數猛增40％破萬

倫敦傳即將封城　英首相府回應了

專家建議隔離者自慰：提升免疫力

女確診還想玩　帶病毒爽躺沙灘

義大利3405例死亡　超越中國大陸

泰國新增60確診：包括台灣來的

降至台幣8元　美國汽油比水便宜

一場聚餐「7人中鏢」！美家庭「3人6天內」先後死亡

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！

美國拉警報　網紅直擊超市現況：末日來了

更／伊朗感染1.8萬人　死亡1284例

遇新天地「街頭傳教10分鐘」　女高生慘中鏢

更多熱門

相關新聞

更／美國確診人數猛增40％破萬

更／美國確診人數猛增40％破萬

美國自1月份在華盛頓州發現首例新冠肺炎患者後，全國累計確診人數在兩個月內快速暴增至超過10,200例，分布全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島等地。其中屬紐約州疫情最為嚴重，確診數字已經超過4000人。

義大利3405例死亡　超越中國大陸

義大利3405例死亡　超越中國大陸

NBA金塊新冠病毒確診　至今第8例

NBA金塊新冠病毒確診　至今第8例

NBA將關閉所有球隊的訓練場館

NBA將關閉所有球隊的訓練場館

回學生回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

回學生回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

關鍵字：

川普Jim Banks新冠肺炎美債Tucker Carlson Tonight北美要聞全球疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

即／摩納哥親王　確診新冠肺炎

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

研究：新冠病毒可在空中飄浮3小時

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

王力宏「武漢演唱會後發高燒」　回台北居家隔離2個月

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

病毒恐致肺纖維化！醫還原肺被「炸得坑坑疤疤」：只能換器官

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

北部「哪一所」高中生確診！家長都知道

張韶涵：我明明知道你有錯！隱忍多年發聲

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面