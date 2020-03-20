先探／UＷＢ應用再掀通訊革命

蘋果重拾超寬頻技術，無疑是ＵＷＢ捲土重來的市場代表，也掀起新應用的無限想像，帶動國內如瑞昱、聯發科、智原等ＩＣ設計廠成為焦點。

文／吳旻蓁

蘋果每年的iPhone發表會，絕對可以稱之為手機界的頭等大事。而去年的iPhone 11系列機款，吸睛的可不只有被稱為「三眼怪」的三眼鏡頭而已，另一個引起業界廣泛討論的，雖在發表會上並沒有特別被提及，不過似乎可從蘋果官網iPhone 11的一段介紹文字中嗅到商機。

室內定位需求與日俱增

請繼續往下閱讀...

「Apple全新設計的Ｕ１晶片將超寬頻技術用於空間感知」，就是這顆神秘的Ｕ１晶片掀起市場熱切關注。據了解，Ｕ１晶片讓iPhone可以支援超寬頻技術（Ultra Wideband, UWB），增強空間感知與強化感知能力，使周圍同樣有搭載Ｕ１晶片的裝置能更精準地定位，未來將可帶來更豐富的室內定位及室內導航功能，「就像是定位範圍達客廳大小的ＧＰＳ一樣」蘋果這麼形容。

其實超寬頻並非是近幾年才發展的新技術，ＵＷＢ出現在商用市場已快二○年的時間。ＵＷＢ是一種短距離無限通訊技術，與傳統通信技術有極大差異，它不需使用傳統通信體制中的載波，而是通過發送和接收具有奈秒或奈秒級以下的極窄脈衝來傳輸數據，傳輸速率可高達一一○至四八○Mbps，且其最大特色是能精準定位，傳輸距離在十公尺內，探測的精度最小能縮到五公釐以下，遠勝過藍牙和WiFi的一公尺精確度。

然而過去因ＵＷＢ的成本較藍牙和WiFi高，加上生態系尚不完整，因此還未發展起來就沉寂了。以往，蘋果透過旗下產品帶動技術與應用風潮並非新鮮事，像是觸控技術、ＴＷＳ等也都不是新技術，卻因著蘋果冷飯熱炒而大放光彩，也讓市場對於Ｕ１晶片將開創的新應用產生許多期待。

而這個期待似乎並不遙遠，根據天風國際證券知名分析師郭明錤最新的報告中透露，繼iPhone之後，蘋果有計畫於今年的秋季發表會上推出一款搭載ＵＷＢ的藍牙定位追蹤裝置，可能稱為AirTags或Apple Tag，並預期在今年開出千萬台的量產，其主要功能是用來定位和追蹤物品位置，據悉，只要將AirTags黏在物品上，就算不小心忘記放在哪，也只要透過iPhone找到，甚至還能整合ＡＲ功能，讓用戶直接透過螢幕，看到物品的具體位置。

ＵＷＢ再創新藍海

此次蘋果之所以重拾ＵＷＢ，看中的就是正在快速發展的物聯網時代，因為當聯網裝置越來越多、越來越繁雜，用戶對裝置間的精準溝通、速度等功能會有更高的要求，此時，ＵＷＢ的優勢就凸顯出來。試想一下，如果蘋果在筆電、手錶、耳機、音箱，甚至是家中門鎖等物品都裝上Ｕ１晶片的話，物體之間的溝通會更加順暢，智慧居家生態系可能因此誕生。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2083期》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載