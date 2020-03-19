快訊／「顏值最高」王室淪陷！摩納哥親王阿爾貝二世　確診感染新冠病毒

▲摩納哥親王阿爾貝二世一家。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎肆虐歐洲，就連王公貴族也無法倖免。南歐摩納哥王室宣布，摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）確診感染新冠病毒。這可能是世界首位證實確診的國家元首。

▼摩納哥阿爾貝親王。（圖／路透）



摩納哥王室聲明指出，阿爾貝親王本周接受新冠病毒採檢，結果呈陽性反應；王室強調目前親王已經接受醫學專家治療，健康狀態良好。王室聲明提到，親王將持續在私人公寓處理公務，並與內閣、政府保持密切聯繫。

摩納哥地處南歐地中海畔，雖然國土面積狹小，但因為美國影星出生王妃葛麗絲（Princess Grace，阿爾貝親王之母）嫁入摩納哥王室，王室名號響亮，加上王室後裔大多遺傳到王妃的美貌外表，因此又被外界稱為「歐洲顏值最高王室」。知名精品愛馬仕凱莉包（Kelly Bag），就是以葛麗絲王妃（Grace Kelly）的命名。

▼葛麗絲王妃外孫，摩納哥的安德烈王子與皮埃爾王子。（資料照／達志影像／美聯社）



▼摩納哥王室成員出席國慶日活動，分別為愛麗珊德拉公主（前排右）、皮埃爾王子（前排中）、貝亞特麗切王子妃（前排左）、路易斯王子（後排右）和瑪麗亞王子妃（後排左）。（圖／達志影像／美聯社）



▼年輕時的葛麗絲王妃。（圖／達志影像／美聯社）

