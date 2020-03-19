　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國安基金6次護盤！　2000年曾砸1200億救市

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

我們想讓你知道…疫情衝擊市場信心，國安基金今日召開臨時委員會，判斷目前已達法定進場條件，授權進場護盤。至於國安基金何時進場，財政部長蘇建榮表示，最快明天就可以進場，但會來無影去無蹤。

▲▼國安基金委員會記者會 Kolas發言人主持 財政部長蘇建榮 國安基金執秘阮清華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安基金委員會記者會財政部長蘇建榮（左）及國安基金執秘阮清華。（圖／記者屠惠剛攝）

中央社

疫情引爆全球市場恐慌，國安基金管理委員會今天授權進場護盤，回顧國安基金過去6次進場，最高曾一次砸新台幣1200多億元救市，台積電等大型權值股最獲青睞。

新冠肺炎疫情急速升溫，引爆全球股災，台股從1月30日開紅盤以來至今日收盤，跌幅已放大至近24%．同時疫情仍在全球擴散，封城、鎖國國家不斷增加，市場恐慌不斷；國安基金今天召開臨時委員會，一致決議授權進場護盤，明天就可執行護盤任務。

請繼續往下閱讀...

根據國安基金設置及管理條例規定，如有國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞等情事，將及時召開臨時委員會議，適時採行必要措施，以穩定國內股市。

國安基金設置及管理條例規定，國安基金可運用資金總額共新台幣5000億元，其中2000億元為以國庫持有的公民營事業股票為擔保向金融機構借款，3000億元為借用四大基金可供證券投資而未投資的資金。

國安基金過去曾6次進場護盤，時間點分別在2000年3月政黨輪替，中共強硬警告台灣，2000年10月有網際網路泡沫，國際油價大漲且核四停建，2004年5月因應319槍擊案，2008年9月金融海嘯，2011年12月總統大選前並有歐債危機延燒，以及2015年8月中國經濟趨緩拖累全球股災。

歷史進場天數最短5天、最長232天，授權進場當天指數，由5000多點到8000多點不等，投入金額最少一次為16億元，當時只進場13天，最高一次曾於2000年10月投入1200多億元救市。

▲▼國安基金委員會記者會 Kolas發言人主持 財政部長蘇建榮 國安基金執秘阮清華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮出席國安基金委員會記者會說明。（圖／記者屠惠剛攝）

觀察國安基金利年操作績效多為獲利，如何操作、何時進場買股或獲利出場，均屬秘密，但從歷史經驗來看，護盤標的主要為電子、金融、傳產指標龍頭股，特別是台灣50指數中各產業重要權值成分股，以發揮拉抬大盤走勢的點火效果。

根據國安基金公布的前一次進場購買標的，包括台積電、鴻海兩大權值股，「台塑四寶」台塑、南亞、台化、台塑化，還有台達電、日月光、矽品、廣達，台灣大、遠傳等電信股，以及富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、第一金等金融股。

法人認為，對國安基金進場，市場正面看待，投資人可考慮逢低承接，思考後續布局，台股基本面仍舊穩健，等疫情趨緩之後，台股應可見另一波反彈，可關注台灣50成分股，包括台積電、鴻海、中鋼等權值股為國安基金青睞標的，舉例來說，台積電市值占台股的24.5%，其中當台積電股價上漲1元，就可拉抬台股指數上漲約9點。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
新竹市破功！遊歐學生返台確診　全台淨土還有8縣市
《時代》：WHO若未拒絕台灣「可拯救許多生命」！力讚台防疫
北部「哪一所」高中生確診！家長、上班族一討論…答案都一樣
美股開盤迅速下跌！道瓊再挫700點　航空股暴跌10％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

最快明天進場…來去無痕！國安基金6次護盤　「那一年」曾砸1200億救市

快訊／美股開盤迅速下跌！道瓊再挫700點　航空股暴跌10％

王道銀要買回3.5萬張庫藏股　轉讓給員工提升向心力

影／遇股災停損點在哪？　存股達人：存股沒有停損停利

全球央行撒幣救市！一次看清有哪些絕招

疫情升溫！證期局加強出國控管　券商員工返台要自主隔離

央行經濟成長預期未「保2」　祭2000億融通方案護中小企業

國安基金宣布進場是否真能救市　分析師一招建議投資人

元大S＆P原油正2解除危機　金管會拍板放寬期貨ETF下市門檻

央行利率創歷史新低！總裁楊金龍：會採「更寬鬆」貨幣政策　但不會零利率

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

最快明天進場…來去無痕！國安基金6次護盤　「那一年」曾砸1200億救市

快訊／美股開盤迅速下跌！道瓊再挫700點　航空股暴跌10％

王道銀要買回3.5萬張庫藏股　轉讓給員工提升向心力

影／遇股災停損點在哪？　存股達人：存股沒有停損停利

全球央行撒幣救市！一次看清有哪些絕招

疫情升溫！證期局加強出國控管　券商員工返台要自主隔離

央行經濟成長預期未「保2」　祭2000億融通方案護中小企業

國安基金宣布進場是否真能救市　分析師一招建議投資人

元大S＆P原油正2解除危機　金管會拍板放寬期貨ETF下市門檻

央行利率創歷史新低！總裁楊金龍：會採「更寬鬆」貨幣政策　但不會零利率

湯姆克魯斯「迎戰新冠病毒」片場搏命照外洩　《不可能的任務7》否認復拍

疫情爆發沒比賽踢已停發薪水　法甲里昂：全部球員都暫時失業

中職／被陳傑憲強襲球擊中　李振昌接受治療觀察

全球爆賣3INA「#114溫柔小姊姊色」唇釉版來了！絲絨霧感、色票包裝美翻

保戶7月起線上理賠、變更地址　1家申請可同步多家保險公司

SBL／差1籃板大三元　基恩苦笑：又一次！？

最快明天進場…來去無痕！國安基金6次護盤　「那一年」曾砸1200億救市

病毒恐致肺纖維化！醫還原…肺被亂炸「坑坑疤疤」可怕過程：只能換器官

她「割喉男友」伴屍喝茶睡2天！預謀買獵刀「從後面下手」…殺完自己報警

玥玥搶先玩／撸撸貓種種田享受人生　走進《小森生活》體驗農村時光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

快訊／國安基金宣布進場　史上第7度灑銀彈護盤台股

國安基金進場是股市落底指標之一　法人推論進場必買這支股票

快訊／央行宣布降息1碼！重貼現率改寫歷史新低　終結連14凍

快訊／台積電晚間證實1員工確診

台積電1員工確診！竹科回應了

央行降息關你我什麼事　一文秒懂！

即／美股又熔斷　道瓊暴跌1660點

雄獅旅遊現金剩2.7億　將採取一切手段存活下去

即／美股迅速下挫　道瓊再跌700點

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人

金管會出手救市「禁止平盤以下放空」

台積電員工染疫ADR暴跌8.59%　採分流上班

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

台積電員工確診...隔離30人！

更多熱門

相關新聞

3/21起歐洲等38國入境日本需隔離14天

3/21起歐洲等38國入境日本需隔離14天

新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，各國紛紛對歐祭出入境禁令，日本首相安倍晉三宣布，從即日起14天內曾去過西班牙馬德里等四省、義大利利古里亞等北部四大區、瑞士堤奇諾州，以及冰島的外國籍旅客禁止入境日本，3月21日起從歐洲等38國入境日本的外國人與本國人，都必須居家隔離14天。

F1賽車因肺炎延賽讓倍耐力都哭了

F1賽車因肺炎延賽讓倍耐力都哭了

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

御姊愛曝14天防疫購物清單　網推爆

御姊愛曝14天防疫購物清單　網推爆

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19國安基金護盤

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

北部高中2學生染疫　1650人停課7天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

新冠肺炎首例！北部確診高中生全校停課7天

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面