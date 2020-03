一排墨綠軍卡從公墓中駛出　義大利軍隊暗夜運屍火化

▲病患遺體從公墓中移出。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

義大利新冠肺炎疫情飆升,截至當地時間18日為止,確診人數達35,713例,死亡人數為2,978人。網路上流出義大利出動軍方以協助運屍的影片,陸軍發言人在19日證實,已部署了15輛卡車和50名士兵,因為倫巴底區貝加莫市(Bergamo)的火葬場已經無法負荷屍體的數量,才會出動人力協助運送屍體到鄰省火化。

義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)9日宣布鎖國之後,疫情仍不見有減緩的趨勢,且仍有少數人無視法令出門走動,於是他在19日進一步公告,要延長禁令至4月3日之後,民眾唯有在工作與健康相關等絕對必要的狀況之下才可出門。

根據《路透社》報導,義大利媒體Eco di Bergamo貼出了一則影片,從中可以看出一長排的軍用貨卡趁著深夜的時候,從貝加莫市的公墓裡駛出,顯示出當地疫情已經達到衛生單位可以負荷的臨界點,大量的醫護人員也深陷在感染的高度風險之中。倫巴底區底下的一位省長Attilio Fontana透露,如果醫護人員也因染疫而死亡,義大利將面臨一場災難性的危機。

March 18th, 2020, #Bergamo, #Italy: army trucks pictured overnight - 18/19 - transporting a reported number of 60 coffins to other cities, as the local funeral homes reportedly can no longer bear the number of dead. Source: @corrierebergamo on Facebook. https://t.co/2lJLjkFEPl pic.twitter.com/xZVmlO4vyA