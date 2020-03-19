美國疫情拉警報　網紅直擊超市現況驚呆：衛生的末日來了

▲影片點閱一天內已逼近80萬次。



圖文／鏡週刊

新冠肺炎肆虐歐美，美國每天確診的人數不斷暴增，曾來台灣傳教學中文的美國網紅YouTuber莫彩曦Hailey和老公Adam，日前也到他們當地的超市和好市多直擊，發現平常空蕩的賣場都擠滿了搶貨的人潮，食物、衛生紙、乾洗手等用品都被搶購一空，美國人陷入恐慌瘋狂掃貨，讓Adam忍不住直呼：「衛生的末日來了！」

美國因為新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，總統川普已經宣布進入國家緊急狀態，截至今（19日）已累積破9,000人確診，至少150人死亡。各地的學校和企業為了防疫，紛紛停班停課，或是採取遠距教學、在家工作等政策，希望盡量避免人與人的接觸，防堵病毒擴散。

曾來台灣傳教學中文，講得一口流利中文的美國網紅YouTuber夫妻莫彩曦Hailey和老公Adam，目前已經回到美國繼續大學學業，最近也接到學校通知課程取消，未來將採線上課程的方式授課。

因為要長時間待在家，他們前往當地的超市採買物資，他們先是發現，平常空曠的停車場，竟然被停滿到馬路上，進到超市更是驚訝，一般只會有幾名客人，當天卻滿滿的人潮，每個人購物車上都裝了商品。

來到貨架又讓他們見到許多平常不可能看到的畫面，一向東西擺滿的架子竟然出現許多凌亂的空隙，熱門的麥片、麵條、泡麵、罐頭的架子都少掉一大半甚至被搶購一空，甚至連白米都所剩無幾，到處都看得到「每個家庭限購一份」的告示，顯示超市試圖抑制民眾囤貨的情況。

來到衛生紙的走廊，比起食物還有少量存貨，衛生紙的架子呈現全空的狀態，一包都沒有，莫彩曦表示，現在美國人全都在討論這個，「這好像是一種社會實驗，因為沒有人認為衛生紙能治療病毒，但大家一聽到超市衛生紙好像要賣完了，大家就立刻去買。」超市一進貨就被掃光，Adam也說，他在這裡生活從來沒有看過貨架這麼空的樣子，像是電影中末日的樣子。

他們接著還嘗試了另一家超市，同樣是一無所獲，面對空蕩蕩的貨架，讓莫彩曦直呼太誇張了！就連感冒藥、乾洗手，還有牙膏等衛生用品，架上也呈現空蕩蕩的畫面，Adam大嘆：「衛生的末日來了！」

身在美國的他們也看到國外的《彭博》（Bloomberg）新聞，盛讚台灣的防疫政策，認為台灣人的警覺心和政府的措施做得很好，才有此成果。影片最後，莫彩曦和Adam也再次呼籲大家，面對疫情要好好注意自己和家人的健康，也謝謝台灣的防疫為全世界設立良好的榜樣。

中央流行疫情指揮中心陳時中今（19日）於記者會中，強調台灣目前不須搶購物資，且台灣民生物資絕對不會缺乏。

莫彩曦也分享了他們在好市多看到的場景，她說雖然台灣好市多好像常常大排長龍，但在美國一般很難看到排隊的畫面，如今面臨疫情來襲，美國的好市多內排隊人龍竟然一路長到店的另外一頭，讓她簡直不敢相信。起司和培根等食材架上所剩不多，衛生紙同樣一包難求。

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