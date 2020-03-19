王道銀要買回3.5萬張庫藏股　轉讓給員工提升向心力

▲王道銀行今天召開董事會，會中決議將買回3.5萬張庫藏股。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（2897）今（19）日召開董事會，會中決議將實施庫藏股買回3.5萬張，買回區間價格為5至7元，並將買回的公司股份轉讓給員工。此外，會中也通過盈餘分派案，將配發特別股現金股利每股0.425元、普通股現金股利每股0.4元。

王道銀行預計將於3月20日至5月19日期間，以股價5元至7元區間買回3,500萬股庫藏股，約占已發行股份的1.45%，可買回股份的總金額上限為58億7,465萬1,600元。

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王道銀行指出，買回的庫藏股將轉讓給員工，以激勵員工、增加員工向心力，同時也響應主管機關鼓勵上市公司買回庫藏股的政策。

此外，王道銀行董事會今天也通過2019年盈餘分派案，2019年稅後淨利為11億43萬2,989元，較前一年度成長15.27%。今天會中通過盈餘分派案，將配發特別股現金股利每股0.425元、普通股現金股利每股0.4元。若以今日收盤價每股新台幣5.42元計算，普通股現金殖利率可達7.38%。

王道銀行表示，2019年底已發行流通在外特別股股份3億股及普通股股份24億13,00萬6,301股計算，特別股股息共計1億2,750萬元，普通股現金股利共計9億6,520萬2,521元。