全球央行撒幣救市！一次看清有哪些絕招

▲目前全球的財政支援及銀行擔保總額已經達到約1.9兆美元。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

因應新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，中央銀行今（19）日下午召開今年第1季理監事會議，會後宣布降息1碼；稍早國安基金也召開臨時會後宣布明天進場護盤，挽救市場信心。近日，各國已陸續採取緊急措施，以平穩金融市場並支援經濟。

美國

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美國聯準會（Fed）於當地時間周三（18日）晚間祭出新措施，推出「貨幣市場共同基金流動性機制」（Money Market Mutual Fund Liquidity Facility），為近日來第3度向緊急放款機制。

此前，Fed上周日一口氣降息4碼，讓美國利率逼近零利率水準，並宣布啟動高達7000億美元的量化寬鬆措施。周二再宣布重啟金融危機時期的商業票據籌資機制（Commercial Paper Funding Facility），為大企業提供信貸，同時再推出一級交易商信用機制（primary dealer credit facility），作為主要交易商的信貸工具。

今日稍早，川普已簽署「第二階段紓困法案」，白宮將會啟動國會撥款的1000億美元，投入病毒檢測等措施。

歐洲

歐洲央行（ECB）今日稍早召開臨時理事會決議擴大量化寬鬆政策，並通過7500億歐元的購債計畫，旨在穩定金融市場動盪，支撐受到新冠肺炎疫情衝擊的經濟。

ECB上周已宣布將斥資1200億歐元購買政府與民間債券，但維持基準利率不變。

澳洲

澳洲儲備銀行（RBA）今日舉行臨時政策會議後決議降息1碼至0.25%，刷新最低紀錄，並表示該行將在實現就業和通貨膨脹目標之前不會回調利率。該銀行還將首次實行量化寬鬆政策，即變相增加貨幣的發行。並提供一項為期3年金額至少900億澳元以上的融資機制，為澳洲中小企業提供便宜的貸款。

此為本月以來2度降息，且為澳洲央行1年內第5度降息。除此之外，RBA也制定了3年期澳州政府債殖利率0.25%的目標，計畫將自明日起於次級市場上買進。

紐西蘭

紐西蘭央行周一緊急降息3碼，周二則宣布將為該國市場注資121億紐元。內容包括初期的5億紐元用於衛生服務，51億紐元的工資補貼支持，和28億紐元的收入支援；另外，有28億紐元的營業稅變更以釋放現金流，包括臨時提高稅收起徵點、恢復建築物折舊和減計逾期繳稅的利息，且還為航空業準備了6億紐元的支援。

日本

日本銀行（央行）今日宣布將加碼1兆日圓收購公債，持續向市場提供流動性。

日銀周一首度提前召開貨幣政策會議，決議加碼寬鬆政策，將ETF目標購買量提高至12兆日圓。

南韓

為穩定民生經濟，南韓政府今日決議將採取規模50兆韓元的金融救濟措施，主要為幫助中小企業及信用評級較低的個人紓困。

南韓央行周一召開緊急會議宣布基準利率調降2碼至0.75%，刷新歷史低點，更是南韓央行逾10年來首度於例會外緊急調降利率。

其他

除上述國家之外，菲律賓央行今日也宣布降息2碼至3.25%，以減緩新冠狀病毒疫情對經濟造成的衝擊。印尼央行也決議降息1碼。

隨著各國央行迅速將其可用銀彈上膛，各國政府也在加緊行動，目前全球的財政支援及銀行擔保總額已經達到約1.9兆美元。